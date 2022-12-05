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Япония
05.12.2022, FT 1 : 1
1 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
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Чемпионат мира
05 декабря 2022, 19:44 | Обновлено 05 декабря 2022, 20:10
7875
22

Первая серия пенальти на ЧМ-2022. Хорватия прошла Японию

Сборная Хорватии пробилась в четвертьфинал

05 декабря 2022, 19:44 | Обновлено 05 декабря 2022, 20:10
7875
22
Первая серия пенальти на ЧМ-2022. Хорватия прошла Японию
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Японии и Хорватии. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, поэтому впервые на турнире игра ЧМ-2022 перешла в серию пенальти.

В серии пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии со счетом 3:1. Отметим вратаря Доминика Ливаковича, который потянул три удара соперника.

В четвертьфинале хорваты сыграют против Бразилии или Южной Кореи.

1/8 финала ЧМ-2022

Япония - Хорватия 1:1 (1:3 по пенальти)
Голы: Маэда, 43 - Перишич, 55

Япония: Гонда, Томиясу, Йошида, Танигучи, Ито, Эндо, Морита (Танака, 106), Нагатомо (Митома, 64), Доан (Минамино, 87), Маэда (Асано, 64), Камада (Сакай, 75)

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Баришич, Ковачич (Влашич, 99), Брозович, Модрич (Майер, 99), Крамарич (Пашалич, 68), Перишич (Оршич, 106), Петкович (Будимир, 62, Ливайя, 106)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 22
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inspekcha85
Молодцы братушки- хорваты.Эх...воротник красавчик,практически сам решил серию.Вспомнил добрым словом  о Сашо
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+5
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Yura Voller
Шкода.Симпатична збірна Японії, але пенальті зовсім не вміють виконувати. 
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+4
Dar Veter
Ну что тут можно отметить?  Похоже японцы тренировали пенальти на своих низкорослых. Три удара  низом, в зоны "двойки" и "тройки". Европа прошлась ярусом выше. Кроме хорватского милевского.)
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+2
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Фанькин кот
Рад за наших родных хорватов! Соотечественников Йовичевича, Срны и Джурасека!
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+2
Показать Скрыть 6 ответов
Макс Максов
Той випадок, коли перед грою забули потренувати пенальті! Але й Лівакович красень!
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0
ass36
Монгольская расса более честная нет этой хитро-сделанности как у Европейской рассы. Хорватов спасли пенальти.
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0
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Максим Котов
Лебединая песня Луки продолжается, сегодня был очень хорош! 
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0
serg1508
Жалко самураев(
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-1
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