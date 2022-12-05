Первая серия пенальти на ЧМ-2022. Хорватия прошла Японию

Состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Японии и Хорватии. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, поэтому впервые на турнире игра ЧМ-2022 перешла в серию пенальти.

В серии пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии со счетом 3:1. Отметим вратаря Доминика Ливаковича, который потянул три удара соперника.

В четвертьфинале хорваты сыграют против Бразилии или Южной Кореи.

1/8 финала ЧМ-2022

Япония - Хорватия 1:1 (1:3 по пенальти)

Голы: Маэда, 43 - Перишич, 55

Япония: Гонда, Томиясу, Йошида, Танигучи, Ито, Эндо, Морита (Танака, 106), Нагатомо (Митома, 64), Доан (Минамино, 87), Маэда (Асано, 64), Камада (Сакай, 75)

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Баришич, Ковачич (Влашич, 99), Брозович, Модрич (Майер, 99), Крамарич (Пашалич, 68), Перишич (Оршич, 106), Петкович (Будимир, 62, Ливайя, 106)