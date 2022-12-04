В понедельник, 5 декабря, в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022 по футболу, в котором за выход в четвертьфинал сыграют национальные сборные Японии и Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Япония

«Синие самураи» седьмой раз в истории участвуют в финальной стадии Мундиаля и четвертый раз добрались до 1/8 финала турнира. Причем Японии удалось занять первое место в группе с Испанией, Германией и Коста-Рикой. После жеребьевки казалось, что две европейские команды без особых проблем оставят японцев и коста-риканцев за бортом чемпионата мира, но вышло немного иначе.

В стартовом туре группового раунда сборная Японии нанесла сенсационное поражение Германии (2:1). Причем та победа была волевой, оба мяча команда Хадзимэ Мориясу забила во втором тайме, уступая по ходу поединка после первой половины. Затем японцы проиграли Коста-Рике (0:1), после чего их амбиции могли пошатнуться. Но волевая победа над Испанией (2:1) нивелировала ту оплошность во втором туре.

Хорватия

«Шашечные» выступают в Катаре в престижном статусе действующих вице-чемпионов мира. Четыре года назад хорваты неожиданно добрались до финала, где уступили французам. Впрочем, назвать тот успех случайным уж точно нельзя, ведь в 1998 году сборная Хорватии брала бронзовые медали чемпионата мира во Франции.

На групповом этапе Хорватия играла в очень интересной группе вместе с командами Марокко, Канады и Бельгии. Хорваты не проиграли ни одного матча, но и выиграли лишь один – у Канады (4:1), а поединки с Марокко и Бельгией завершили безголевыми ничьими. Впрочем, со второй строчки хорваты получили на старте стадии плей-офф вполне желаемого соперника, которого многие считают аутсайдером. Однако не стоит недооценивать его, потому что немцы тоже так считали...

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Хорватия в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.12 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Япония: Гонда – Нагатомо, Танигути, Йосида, Томиясу, Ито, Морита, Эндо, Камада, Доан, Асано.

Хорватия: Ливакович – Гвардиол, Ловрен, Соса, Юранович, Модрич, Брозович, Ковачич, Крамарич, Ливайя, Перишич.

5 декабря, понедельник