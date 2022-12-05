Златко ДАЛИЧ: «Японцы недооценили нас»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу в серии пенальти над Японией в 1/8 финала ЧМ-2022:

«Поздравляю парней, исторический результат. Мы хорошо играли и упорно боролись. Попасть в восьмерку лучших сборных мира – это отличный результат. Первые полчаса мы контролировали ситуацию, но сами создали себе проблемы.

Японцы недооценили нас, и в этом была их ошибка. Они думали, что против нас будет легко. Никогда не недооценивайте хорватов. Мы пропустили гол перед перерывом, чего не было уже очень давно. Гол сбил нас с толку. Игроки провели отличный матч против команды, обыгравшей Германию и Испанию».