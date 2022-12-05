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  4. Златко ДАЛИЧ: «Японцы недооценили нас»
Чемпионат мира
05 декабря 2022, 22:46 |
723
1

Златко ДАЛИЧ: «Японцы недооценили нас»

Тренер сборной Хорватии – о матче против Японии

05 декабря 2022, 22:46 |
723
1
Златко ДАЛИЧ: «Японцы недооценили нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златко Далич

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу в серии пенальти над Японией в 1/8 финала ЧМ-2022:

«Поздравляю парней, исторический результат. Мы хорошо играли и упорно боролись. Попасть в восьмерку лучших сборных мира – это отличный результат. Первые полчаса мы контролировали ситуацию, но сами создали себе проблемы.

Японцы недооценили нас, и в этом была их ошибка. Они думали, что против нас будет легко. Никогда не недооценивайте хорватов. Мы пропустили гол перед перерывом, чего не было уже очень давно. Гол сбил нас с толку. Игроки провели отличный матч против команды, обыгравшей Германию и Испанию».

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Комментарии 1
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vitalikss86
Не думаю що була недооцінка з боку Японії 
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