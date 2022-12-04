В понедельник, 5-го декабря, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира, в котором сразятся Япония и Хорватия. Матч пройдет в Эль Вакре (Катар), на поле стадиона «Эль-Джануб», начало в 17:00.

Сборная Хорватии с боями выбиралась в раунд в плей-офф из группы F, которую неожиданно выиграли футболисты из Марокко, а бельгийцы не менее неожиданно досрочно завершили выступления на мундиале. И при этом уже на первом шаге турнирной сетки коллектив Златко Далича попал на наиболее громкую сенсацию всего группового этапа – Японию, которая оставила за спиной Испанию и Германию в квартете E. Предсказывать результат этого матча не имеет смысла – возможен любой сценарий.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Япония – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.