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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 23:37 | Обновлено 04 декабря 2022, 23:39
189
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Япония – Хорватия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала чемпионата мира

04 декабря 2022, 23:37 | Обновлено 04 декабря 2022, 23:39
189
0
Япония – Хорватия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 5-го декабря, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира, в котором сразятся Япония и Хорватия. Матч пройдет в Эль Вакре (Катар), на поле стадиона «Эль-Джануб», начало в 17:00.

Сборная Хорватии с боями выбиралась в раунд в плей-офф из группы F, которую неожиданно выиграли футболисты из Марокко, а бельгийцы не менее неожиданно досрочно завершили выступления на мундиале. И при этом уже на первом шаге турнирной сетки коллектив Златко Далича попал на наиболее громкую сенсацию всего группового этапа – Японию, которая оставила за спиной Испанию и Германию в квартете E. Предсказывать результат этого матча не имеет смысла – возможен любой сценарий.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Япония – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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