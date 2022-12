ВИДЕО. Как Луис Суарес оставил в дураках футболиста сборной Ганы

Интересный эпизод произошел в матче 3-го тура ЧМ-2022 между сборными Ганы и Уругвая (0:2)

В конце первого тайма форвард сборной Уругвая Луис Суарес эффектным финтом оставил в дураках игрока команды Ганы, пробросив ему мяч между ног.

Интересно, что 12 лет назад, в четвертьфинале ЧМ-2010 между Уругваем и Ганой, Луис Суарес в компенсированное время отбил рукой мяч, который летел в ворота. Сборная Гана пенальти не забила и выбыла из турнира.

Suarez is the funniest player of all time. Played like a pregnant woman most of the season only to turn up like he's in his absolute prime vs Ghana 😭 pic.twitter.com/tTkCFpQcyS