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Чемпионат мира
Гана
02.12.2022, FT 0 : 2
Уругвай
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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 19:07 |
2525
8

Победа без последствий. Уругвай обыграл Гану, однако остался без плей-офф

Первой победы на турнире оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд

02 декабря 2022, 19:07 |
2525
8
Победа без последствий. Уругвай обыграл Гану, однако остался без плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа H. 3-й тур.

Гана – Уругвай - 0:2

Де Арраскаета, 26, 31

На 21-й минуте Андре Аю (Гана) не забил пенальти (вратарь).

Сулемана, 85, Сейду, 90+9 – Нуньес, 19, Суарес, 60, Коатес, 86

Гана: Ати-Зиги – Баба, Салису, Амарти, Алиду – Самед (Кьерех, 72), Партей – Д. Аю (Букари, 46), А. Аю (Сулемана, 46), Кудус (Фатаву, 90+8) – Уильямс (Семеньо, 72).

Уругвай: Рочет – Оливера, Коатес, Хименес, Варела – Вальверде, Бентанкур (Весино, 34), Де Арраскаэта (Каноббио, 80) – Нуньес (Гомес, 80), Суарес (Кавани, 66), Пеллистри (де ла Крус, 66).

Арбитр: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия).

Стадион: «Эль-Джануб» (Эль Вакра, Катар).

Удары (в створ): 9 (4) – 12 (6)
Угловые: 5 – 2
Оффсайды: 2 – 2.

ГАНА - УРУГВАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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GloryUkraine
Австралія, Марокко, Японія, Південна Корея...
Коли таке було? 
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+4
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Lucky Lucky
не зрозумів тільки, чому пенальті не призначили - виглядало як чистий фол, бо ногу зачепив захисник Гани
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+1
Петр Яновский
Купи продай продолжается
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0
Gargantua
Кудус понравился. Очень сильный парнишка.
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0
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