Победа без последствий. Уругвай обыграл Гану, однако остался без плей-офф
Первой победы на турнире оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат мира. Групповой этап. Группа H. 3-й тур.
Гана – Уругвай - 0:2
Де Арраскаета, 26, 31
На 21-й минуте Андре Аю (Гана) не забил пенальти (вратарь).
Сулемана, 85, Сейду, 90+9 – Нуньес, 19, Суарес, 60, Коатес, 86
Гана: Ати-Зиги – Баба, Салису, Амарти, Алиду – Самед (Кьерех, 72), Партей – Д. Аю (Букари, 46), А. Аю (Сулемана, 46), Кудус (Фатаву, 90+8) – Уильямс (Семеньо, 72).
Уругвай: Рочет – Оливера, Коатес, Хименес, Варела – Вальверде, Бентанкур (Весино, 34), Де Арраскаэта (Каноббио, 80) – Нуньес (Гомес, 80), Суарес (Кавани, 66), Пеллистри (де ла Крус, 66).
Арбитр: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия).
Стадион: «Эль-Джануб» (Эль Вакра, Катар).
Удары (в створ): 9 (4) – 12 (6)
Угловые: 5 – 2
Оффсайды: 2 – 2.
ГАНА - УРУГВАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 26°C
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