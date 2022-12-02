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  4. Гана – Уругвай – 0:2. Победа со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 19:11 | Обновлено 02 декабря 2022, 19:12
1058
0

Гана – Уругвай – 0:2. Победа со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура ЧМ-2022 по футболу

02 декабря 2022, 19:11 | Обновлено 02 декабря 2022, 19:12
1058
0
Гана – Уругвай – 0:2. Победа со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 декабря, проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе H между сборными Ганы и Уругвая на стадионе «Аль-Вакра» в одноименном городе в Катаре.

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Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию игры.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа H. 3-й тур.

Гана – Уругвай – 0:2

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Джорджиан де Арраскаэта, 26 мин.

ГОЛ! 0:2 Джорджиан де Арраскаэта, 32 мин.

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Источник Sport.ua
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