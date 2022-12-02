В пятницу, 2 декабря, проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе H между сборными Ганы и Уругвая на стадионе «Аль-Вакра» в одноименном городе в Катаре.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию игры.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа H. 3-й тур.

Гана – Уругвай – 0:2

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Джорджиан де Арраскаэта, 26 мин.

ГОЛ! 0:2 Джорджиан де Арраскаэта, 32 мин.