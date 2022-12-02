Чемпионат мира02 декабря 2022, 19:11 | Обновлено 02 декабря 2022, 19:12
1058
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Гана – Уругвай – 0:2. Победа со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го тура ЧМ-2022 по футболу
02 декабря 2022, 19:11 | Обновлено 02 декабря 2022, 19:12
1058
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В пятницу, 2 декабря, проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе H между сборными Ганы и Уругвая на стадионе «Аль-Вакра» в одноименном городе в Катаре.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию игры.
Чемпионат мира. Групповой этап. Группа H. 3-й тур.
Гана – Уругвай – 0:2
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Джорджиан де Арраскаэта, 26 мин.
ГОЛ! 0:2 Джорджиан де Арраскаэта, 32 мин.
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