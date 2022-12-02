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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 02:35 |
5
0

Гана – Уругвай. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022

Смотрите 2 декабря в 17:00 поединок Мундиаля-2022

02 декабря 2022, 02:35 |
5
0
Гана – Уругвай. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 декабря, состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Ганы и Уругвая.

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Поединок состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль Вакре. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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