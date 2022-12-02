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02.12.2022 17:00 - : -
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02 декабря 2022, 01:59 | Обновлено 02 декабря 2022, 02:22
76
0

Гана – Уругвай. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Обещают ожесточенную игру, но с текущей формой уругвайцев верится с трудом

02 декабря 2022, 01:59 | Обновлено 02 декабря 2022, 02:22
76
0
Гана – Уругвай. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 декабря, в Эль Вакре на стадионе «Эль-Джануб» состоится матч третьего тура чемпионата мира-2022 в рамках группы H, в котором сыграют Гана и Уругвай. Стартовый свисток немецкого рефери Даниэля Зиберта из Берлина прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Гана


Африканскую сборную вряд ли можно назвать одной из сенсаций турнира, но в достаточно равной по силе участников группе она хорошенько потрепала нервы своим соперникам в стартовых двух турах. Первой была сборная Португалии, которая долго пыталась взломать чужую оборону и лишь благодаря Криштиану Роналду и заработанному ним пенальти та игра раскрылась на полную. В итоге, «европейские селесао» еле унесли ноги в голевой увертюре с риском потерять очки на последних секундах (3:2). А вот уже следующая игра команды Отто Аддо пошла совершенно по иному сценарию.

Гана будто бы не останавливалась после игры против Португалии, поэтому первый тайм подчистую выиграла у Южной Кореи, однако череда ошибок после перерыва подарила соперникам «черных звезд» возможность отыграться и быть близкими к тому, чтобы выйти вперед по счету. Ровно до тех пор, пока очередным голом не отличился полузащитник амстердамского «Аякса» Мохамед Кудус (3:2), за которым в ближайшие несколько трансферных окон обещает бегать половина клубов топ-чемпионатов. В предстоящей игре у него вновь будет шанс показать себя, хотя и команду может устроить ничья, по большому счету.

Уругвай


Лишний раз сопоставлять кадровые резервы сборной Уругвая и текущее положение команды Диего Алонсо в турнирной таблице группы все время становится больнее и больнее. Попросту не имеет права в адекватном понимании команда, у которой на замене сидят Луис Суарес, Лукас Торрейра и Максимильяно Гомес, занимать последнюю строчку, и перед заключительным туром опасаться любого положительного результата для конкурентов. Однако первые в истории чемпионы мира в своих нынешних кондициях исключительно разочаровывают болельщиков своей игрой, и их возможное присутствие в 1/8 финала мундиаля в Катаре становится все менее привлекательной опцией изо дня в день.

Все началось с абсолютно безобразной по качеству исполнения и неинтересной по уровню интриги встречи против Южной Кореи (0:0), которая стала одной из многих безголевых на данном турнире. И при этом команды даже в створ ворот ни разу не пробили! А затем «чарруа» играли против Португалии в исключительно оборонительной манере, и при этом все равно умудрились проиграть ответственную встречу (0:2). Таким образом, не забив до этого ни одного гола, уругвайцы будут надеться на выход в плей-офф со второго места, для чего им необходимо исключительно побеждать и что-то делать со своей отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей.

Ориентировочные составы


Гана: Ати-Зиги – Менса, Салису, Амарти, Лэмпти – Самед, Партей – Д. Аю, Кудус, А. Аю – Уильямс.

Уругвай: Рочет – Коатес, Годин, Хименес – Оливера, Весино, Бентанкур, Вальверде, Варела – Гомес, Нуньес.

Не сыграет: … – Араухо.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке команды поделят очки в результативном матче. Нашей ставкой будет позиция – Гана не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 6.00 по линии Parimatch.

2 декабря, пятница

Гана – Уругвай
Эль Вакра. «Эль-Джануб». 17:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO и Суспильне
ГАНА – УРУГВАЙ. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
Арбитр: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
Прогноз Sport.ua – 2:2
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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