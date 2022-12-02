В пятницу, 2-го декабря, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата мира в рамках группы H, в котором сразятся Гана и Уругвай. Матч пройдет в Эль Вакре (Катар), на поле стадиона «Эль-Джануб», начало в 17:00.

Эффектная победа сборной Ганы в матче против Южной Кореи несколькими днями ранее (3:2) подарила возможность африканской сборной рассчитывать на получение путевки в плей-офф мундиаля в Катаре. Для этого ей будет достаточно не проиграть Уругваю, который еще даже не забивал на турнире, хотя имеет один из самых громких по именам футболистов составов на турнире. Футболистов Диего Алонсо устроит исключительно победа, и при этом им надо надеяться, что Португалия не переймет опыт соседней Испании в противостоянии против азиатской сборной.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Гана – Уругвай, за которой можно следить в украинской версии сайта.