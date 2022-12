Аль-Наср намерен сделать Роналду послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» работает над организацией перехода Криштиану Роналду.

Сообщается, что в случае перехода Роналду может стать послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.

Отметим, что «Аль-Наср» предложил 37-летнему форварду контракт сроком до 2025 года с зарплатой 200 млн евро в год.



Как известно, Роналду пока не принял предложение и думает над ним, так как хочет вновь сыграть в Лиге чемпионов. Сейчас звездный португалец выступает со своей национальной командой на ЧМ-2022 в Катаре. Во вторник, 6 декабря, Португалия встретится со Швейцарией в 1/8 финала Мундиаля.

