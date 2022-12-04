Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Наср намерен сделать Роналду послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 15:30 |
225
0

Аль-Наср намерен сделать Роналду послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030

Осталось только подписать звездного португальца

04 декабря 2022, 15:30 |
225
0
Аль-Наср намерен сделать Роналду послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030
Instagram. Криштиану Роналду

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» работает над организацией перехода Криштиану Роналду.

Сообщается, что в случае перехода Роналду может стать послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.

Отметим, что «Аль-Наср» предложил 37-летнему форварду контракт сроком до 2025 года с зарплатой 200 млн евро в год.

Как известно, Роналду пока не принял предложение и думает над ним, так как хочет вновь сыграть в Лиге чемпионов. Сейчас звездный португалец выступает со своей национальной командой на ЧМ-2022 в Катаре. Во вторник, 6 декабря, Португалия встретится со Швейцарией в 1/8 финала Мундиаля.

По теме:
Проблемы и в сборной? Роналду недоволен тренером Португалии
Сестры Роналду оскорбили ведущего, который назвал Криштиану «нарциссом»
ТОП-10 голов по скорости удара на ЧМ-2022
Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду ЧМ-2030 по футболу заявка сборная Саудовской Аравии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
Футбол | 03 декабря 2022, 18:06 10
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам
ФОТО. Джака показал провокационную футболку и неприличный жест сербам

Гранит не в первый раз троллит сербских игроков на чемпионате мира

Агент Ракицкого: «Ярослав хочет вернуться в Украину»
Футбол | 04 декабря 2022, 10:38 12
Агент Ракицкого: «Ярослав хочет вернуться в Украину»
Агент Ракицкого: «Ярослав хочет вернуться в Украину»

Максим Дудченко рассказал о планах своего клиента

ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
Бокс | 03.12.2022, 21:31
ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
Экс-хавбек Шахтера Жадсон подал в суд на Виторию, требуя 100 тысяч евро
Футбол | 04.12.2022, 11:35
Экс-хавбек Шахтера Жадсон подал в суд на Виторию, требуя 100 тысяч евро
Экс-хавбек Шахтера Жадсон подал в суд на Виторию, требуя 100 тысяч евро
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
Бокс | 04.12.2022, 02:13
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ты - следующий!» Фьюри вызвал Усика на бой за все титулы
«Ты - следующий!» Фьюри вызвал Усика на бой за все титулы
04.12.2022, 00:36 15
Бокс
Корейский субподрядчик Роналду. Португалия проиграла Южной Кореи
Корейский субподрядчик Роналду. Португалия проиграла Южной Кореи
02.12.2022, 18:58 4
Футбол
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
02.12.2022, 23:02 20
Футбол
ЧИСОРА: «Мы с Фьюри – друзья. Спасибо рефери за то, что остановил бой»
ЧИСОРА: «Мы с Фьюри – друзья. Спасибо рефери за то, что остановил бой»
04.12.2022, 03:00
Бокс
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
04.12.2022, 00:33 3
Бокс
Фьюри назвал единственную причину, почему ему интересен бой с Усиком
Фьюри назвал единственную причину, почему ему интересен бой с Усиком
03.12.2022, 18:29
Бокс
10 самых элегантных тренеров чемпионата мира-2022
10 самых элегантных тренеров чемпионата мира-2022
03.12.2022, 13:25 5
Футбол
Нидерланды – США – 3:1. Видео голов и обзор матча
Нидерланды – США – 3:1. Видео голов и обзор матча
03.12.2022, 19:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности