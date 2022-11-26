Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра

Португальский форвард Криштиану Роналду после ухода из «Манчестер Юнайтед» получил гигантское предложение от саудовского клуба «Аль-Наср».



Роналду получил предложение играть до 40-летия за саудовский клуб, который готов вручить ему фантастический контракт на 225 млн долларов на 3 года сразу после чемпионата мира.

Роналду стал свободным агентом после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» в начале этой недели. Он уже давно представляет интерес для «Аль-Насра», а также других клубов Ближнего Востока.

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Однако 37-летний футболист стремится играть на высшем европейском уровне. В первом матче Португалии против Ганы на ЧМ-2022 Роналду установил еще один рекорд на международной арене, забив гол на своем пятом чемпионате мира.

Аль-Наср надеется, что после ЧМ Роналду захочет выйти на новый уровень. Идут продолжительные переговоры, и источники, близкие к клубу, говорят, что интерес «сильнее, чем когда-либо». Предлагаемые Роналду условия включают зарплату в 75 млн долларов в год.

Из-за того, что контакт был начат еще летом, переговоры относительно продвинулись, но клуб ожидает окончательного решения Роналду. Источники сообщают что если португалец решит принять предложение, сделка не займет много времени.