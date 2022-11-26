Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
Англия
26 ноября 2022, 22:19 | Обновлено 26 ноября 2022, 22:32
1476
0

Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра

Португальский форвард из-за конфликта с тренером покинул «Ман Юнайтед»

26 ноября 2022, 22:19 | Обновлено 26 ноября 2022, 22:32
1476
0
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский форвард Криштиану Роналду после ухода из «Манчестер Юнайтед» получил гигантское предложение от саудовского клуба «Аль-Наср».

Роналду получил предложение играть до 40-летия за саудовский клуб, который готов вручить ему фантастический контракт на 225 млн долларов на 3 года сразу после чемпионата мира.

Роналду стал свободным агентом после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» в начале этой недели. Он уже давно представляет интерес для «Аль-Насра», а также других клубов Ближнего Востока.

Однако 37-летний футболист стремится играть на высшем европейском уровне. В первом матче Португалии против Ганы на ЧМ-2022 Роналду установил еще один рекорд на международной арене, забив гол на своем пятом чемпионате мира.

Аль-Наср надеется, что после ЧМ Роналду захочет выйти на новый уровень. Идут продолжительные переговоры, и источники, близкие к клубу, говорят, что интерес «сильнее, чем когда-либо». Предлагаемые Роналду условия включают зарплату в 75 млн долларов в год.

Из-за того, что контакт был начат еще летом, переговоры относительно продвинулись, но клуб ожидает окончательного решения Роналду. Источники сообщают что если португалец решит принять предложение, сделка не займет много времени.

По теме:
Роналду устроил ужин для всех игроков
Манчестер Юнайтед нашел замену Роналду в Серии А
Источник: нидерландский топ-клуб нацелился на Цыганкова
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд трансферы свободный агент Манчестер Юнайтед
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник CBS Sports
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль Мбаппе. Франция дожала Данию на последних минутах
Футбол | 26 ноября 2022, 19:58 4
Дубль Мбаппе. Франция дожала Данию на последних минутах
Дубль Мбаппе. Франция дожала Данию на последних минутах

Команда Дешама идет по турниру без потерь

А что случилось? На россии уже не сильно хотят перебираться в Азию
Футбол | 25 ноября 2022, 21:05 8
А что случилось? На россии уже не сильно хотят перебираться в Азию
А что случилось? На россии уже не сильно хотят перебираться в Азию

Президент рпл высказался о перспективе перехода россии из УЕФА в Азиатскую конфедерацию

Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022
Футбол | 26.11.2022, 17:03
Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022
Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022
Роберт Левандовски забил исторический мяч на Мундиале
Футбол | 26.11.2022, 19:14
Роберт Левандовски забил исторический мяч на Мундиале
Роберт Левандовски забил исторический мяч на Мундиале
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
Футбол | 25.11.2022, 21:40
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
26.11.2022, 10:30
Футбол
ВЕРНЯЕВ: «Он перелетает перекладину, и в это время выключается свет»
ВЕРНЯЕВ: «Он перелетает перекладину, и в это время выключается свет»
25.11.2022, 06:29
Другие виды
Без россиян и с фундаментальными реформами. Превью сезона в лыжных гонках
Без россиян и с фундаментальными реформами. Превью сезона в лыжных гонках
25.11.2022, 10:59
Зимние виды
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
25.11.2022, 02:00
Футбол
Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
24.11.2022, 19:07 4
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ – о ракетных обстрелах: «Чего мне бояться?»
Мирча ЛУЧЕСКУ – о ракетных обстрелах: «Чего мне бояться?»
24.11.2022, 18:20 2
Футбол
Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
24.11.2022, 19:55 2
Футбол
ВИДЕО. Как выглядел шедевральный гол Ришарлисона из-за ворот
ВИДЕО. Как выглядел шедевральный гол Ришарлисона из-за ворот
24.11.2022, 23:28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности