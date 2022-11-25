Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира
Капитан португальцев открыл голевой счет на пятом мундиале
Криштиану Роналду провел первый матч на ЧМ-2022, став, таким образом, пятым игроком, выступавшим на пяти мундиалях. А, поразив на 65-й минуте с пенальти ворота Ганы, капитан португальцев установил новый рекорд чемпионатов мира, став первым футболистом, забивавшим в пяти финальных турнирах. Четыре раза Роналду отличился на ЧМ-2018, по одному - на ЧМ-2006, 2010, 2014 и 2022.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, выступавшие на пяти чемпионатах мира
|
Игрок
|
Сборная
|
Матчи
|
ЧМ (матчи)
|
Лотар МАТТЕУС
|
ФРГ/Германия
|
25
|
1982 (2), 1986 (7), 1990 (7), 1994 (5),-1998 (4)
|
Лионель МЕССИ
|
Аргентина
|
20
|
2006 (3), 2010 (5), 2014 (7), 2018 (4), 2022 (1)
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
18
|
2006 (6), 2010 (4), 2014 (3), 2018 (4), 2022 (1)
|
Рафаэль МАРКЕС
|
Мексика
|
17
|
2002 (4), 2006 (4), 2010 (4), 2014 (4), 2018 (1)
|
Антонио КАРБАХАЛЬ
|
Мексика
|
11
|
1950 (3), 1954 (1), 1958 (3), 1962 (3), 1966 (1)
Игроки, забивавшие на четырех и более чемпионатах мира
|
Игрок
|
Сборная
|
Голы
|
ЧМ (голы)
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
8
|
2006 (1), 2010 (1), 2014 (1), 2018 (4), 2022 (1)
|
Мирослав КЛОЗЕ
|
Германия
|
16
|
2002 (5), 2006 (5), 2010 (4), 2014 (2)
|
ПЕЛЕ
|
Бразилия
|
12
|
1958 (6), 1962 (1), 1966 (1), 1970 (4)
|
Уве ЗЕЕЛЕР
|
ФРГ
|
9
|
1958 (2), 1962 (2), 1966 (2), 1970 (3)
|
Лионель МЕССИ
|
Аргентина
|
7
|
2006 (1), 2014 (4), 2018 (1), 2022 (1)
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