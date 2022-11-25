Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира

Криштиану Роналду провел первый матч на ЧМ-2022, став, таким образом, пятым игроком, выступавшим на пяти мундиалях. А, поразив на 65-й минуте с пенальти ворота Ганы, капитан португальцев установил новый рекорд чемпионатов мира, став первым футболистом, забивавшим в пяти финальных турнирах. Четыре раза Роналду отличился на ЧМ-2018, по одному - на ЧМ-2006, 2010, 2014 и 2022.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, выступавшие на пяти чемпионатах мира

Игрок Сборная Матчи ЧМ (матчи) Лотар МАТТЕУС ФРГ/Германия 25 1982 (2), 1986 (7), 1990 (7), 1994 (5),-1998 (4) Лионель МЕССИ Аргентина 20 2006 (3), 2010 (5), 2014 (7), 2018 (4), 2022 (1) КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 18 2006 (6), 2010 (4), 2014 (3), 2018 (4), 2022 (1) Рафаэль МАРКЕС Мексика 17 2002 (4), 2006 (4), 2010 (4), 2014 (4), 2018 (1) Антонио КАРБАХАЛЬ Мексика 11 1950 (3), 1954 (1), 1958 (3), 1962 (3), 1966 (1)

Игроки, забивавшие на четырех и более чемпионатах мира