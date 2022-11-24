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Чемпионат мира
Португалия
24.11.2022, FT 3 : 2
Гана
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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 20:00 | Обновлено 24 ноября 2022, 20:27
2793
1

Эмоциональный вихрь. Португалия едва удержала победу над Ганой

Команды играли в откровенно скучный футбол вплоть до заключительного отрезка игрового времени

24 ноября 2022, 20:00 | Обновлено 24 ноября 2022, 20:27
2793
1
Эмоциональный вихрь. Португалия едва удержала победу над Ганой
Getty Images/Global Images Ukraine

Вполне способным подарить нам самые неожиданные результаты оказался чемпионат мира-2022, несмотря на весь скепсис по поводу места проведения этого международного форума. В частности, еще во время жеребьевки группового этапа группа H выделялась на фоне других отсутствием очевидного победителя. Уругвай и Южная Корея исключительно подтвердили это утверждение своим матчем во втором временном слоте (0:0), а уже к вечеру Португалия и Гана отчаянно пытались не оставить собственный квартет совсем без голов по итогам первого тура.

Правда, эти попытки происходили исключительно от одной команды – коллектива Фернанду Сантуша, тогда как ребята Отто Аддо не стеснялись играть исключительно от защиты. И неважно при этом было «черной звезде», что у нее стартовый состав по фамилиям мог спокойно соревноваться с ведущими национальными командами европейского субконтинента. Редкие попытки использовать скоростные качества Иньяки Уильямса на острие атаки были лишь вкраплениями в исключительно защитную модель с тремя линиями обороны, против которых играть было уж слишком непросто.

Getty Images/Global Images Ukraine

Технические свойства «европейских селесао» таким образом просто нивелировались, потому что нет никакого смысла показывать яркие футбольные трюки, если перед штрафным соперников вообще нет свободного места. Португалии на фоне этого пришлось предельно упрощать собственный футбол, что никак не по душе собственно ее исполнителям. В частности, Криштиану Роналду упустил редкий момент в самом начале игры, не переиграв голкипера в центре штрафной, после чего исключительно досыпал партнерам за их неудачные действия.

Риск увидеть еще один мяч без голов на этом турнире перед перерывом был устрашающе реалистичным, поэтому Сантушу нужно было что-то делать с его преисполненным звездами мирового уровня составом. В частности, плохой футбол демонтрировал Жоау Феликс, хотя и Роналду несколькими днями раньше в интервью говорил значительно ярче, чем демонстрировал способности на футбольном поле.

Getty Images/Global Images Ukraine

Отто Аддо должен был также что-то сказать собственным подопечным, чтобы те слишком не прижимались к собственным воротам после перерыва, однако в итоге начало второй половины мало чем отличалось от того, что мы видели раньше. Разве что Кудус наконец-то попытался издали приложиться на левом фланге, но пробил мимо противоположной стойки, что было редким проявлением игры африканской сборной в атаке.

А вот Португалия сыграла после этого исключительно на опыте Криштиану Роналду, не имея при этом особых моментов от возобновления игры. На 62 минуте нападающий мастерски подставился под фол Салису на левом фланге штрафной, после чего самостоятельно пробил с пенальти над руками голкипера в левый верхний угол.

Казалось, что по всем показателям эта игра велась до первого забитого гола, однако Гана оказалась довольно ревнивой к успеху соперников. Настолько, что возрастной Андре Аю на 73 минуте наконец-то добежал до чужого вратарского, где ему под пустые ворота с левого фланга штрафной прострелил Кудус.

Getty Images/Global Images Ukraine

Сантуш после этого сделал очень важный шаг к итоговому успеху, выпустив на поле Леау где-то на 15 минут основного времени, и в итоге именно гол Рафаэля обеспечил его команде победу. Правда, к этому моменту Фелишу также удался результативный выстрел с правого фланга штрафного в завершение передачи Фернандеша с глубины поля, после чего Бруну сделал такой же подарок и для представителя итальянского «Милана» на противоположной стороне чужих владений.

Однако ганцы не отступили от своего, и в конце концов Букари на дальней замкнул чуть ли не первую удачную подачу с левого фланга от Бабы за всю игру, превратив компенсированное время в настоящий ужас для соперников. Хотя, там у португальцев был такой себе Диогу Кошта на воротах, который мог позволить себе выпустить мяч из рук, когда у него за спиной подстерегал ошибку Уильямс. Было бы интересно, если бы форвард этим воспользовался, но повезло европейской сборной.

Следующий матч Португалия проведет против Уругвая, а Гане будет противостоять Южная Корея.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа H. 1-й тур.

Португалия – Гана - 3:2

Роналду, 65 (пен.), Фелиш, 78, Леау, 80 – А. Аю, 73, Букари, 89

Данилу, 90+1, Фернандеш, 90+5 – Кудус, 45+1, А. Айю, 49, Сейду, 57, Уильямс, 90+1

Португалия: Кошта – Геррейру, Перейра, Диаш, Канселу – Фернандеш, Невеш (Леау, 77), Б. Силва – Фелиш, Роналду, Отавио (Карвалью, 56).

Гана: Ати-Зиги – Баба, Салису, Амарти, Джику, Сейду (Лемпти, 66) – А. Айю (Д. Айю, 77), Самед, Партей, Кудус (Букари, 76) – Уильямс.

Арбитр: Исмаил Эльфат (США).

Стадион: «974» (Доха, Катар).

Удары (в створ): 11 (5) – 8 (3)
Угловые: 3 – 3
Оффсайды: 1 – 1.

ПОРТУГАЛИЯ - ГАНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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