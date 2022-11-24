В четверг, 24 ноября, в Дохе на стадионе «974» состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сіграют национальные сборные Португалии и Ганы. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Португалия



Пока у Криштиану Роналду проблемы на клубном уровне, португальцы уже сегодня начнут выступление на мундиале. Португалия считается топовой сборной и одной из претендентов на трофей. Не смотря на свой статус, португальцы только дважды выходила в полуфинал чемпионата мира в 1966 и 2006 годах. Также стоит отметить, что стадию 1/8 финала Португалия проходила только один раз в последних пяти появлениях на ЧМ. Да и стартовые матчи португальцы на международной арене играют слабо – подопечные Сантоса не выиграли ни одной игры в последних трех матчах.

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Чемпионат мира в Катаре станет последним для Роналду. Криштиану, как лидер, поведет за собой команду. Группа проходная: Гана, Уругвай и Южноя Корея. Если с Уругваем еще могут быть проблемы, то Гана и Южная Корея считаются аутсайдерами группы. В любом случае, играть на ничью, как Гана, Португалия не будет. Да и у Роналду мотивации теперь в разы больше...

Гана



Возможно, Гане будет на этом ЧМ достаточно только одного – отомстить Уругваю за 2010 год. Да и Сураес снова тут, тот еще злодей. Но в старте Гана сыграет с Португалией. Это четвертый ЧМ для Ганы с 2006 года, и к слову, только один раз она не вышла с группы. Но в 2018 они не играли на мундиале, а в 2014 полностью провалились, набрав только одно очко в группе.

В этом году Гана также провалилась на Кубке африканских наций, где они не выиграли ни одного матча из трех в группе. Но затем поменялся тренер и дела пошли чуть вверх. Отметим, что перед началом мундиаля ганцы выиграли у сборной Швейцарии и Никарагуа. Да, проиграли Бразилии, но тем не менее чемпионский дух есть. С португальцами будет тяжело, но играть в защите африканцы умеют, а также держать счет.

Ориентировочные составы



Португалия: Руй Патрисиу – Пепе, Рафаэл Геррейру, Рубен Диаш, Жоау Канселу – Вилльям Карвалью, Бернарду Силва, Данилу Перейра – Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду, Жоау Феликс.

Гана: Лоуренс Ати-Зиги – Абдул Рахман Баба, Даниэль Амарти, Александр Джику, Джозеф Айду – Андре Айю, Мохаммед Кудус, Джордан Айю, Даниэль-Кофи Киере, Томас Парти – Иньяки Уильямс.



Прогноз на противостояние



Мы считаем, что Гана сможет побороться с Португалией. Нашей ставкой будет фора Ганы +1.5 за коэффициент 1.66.