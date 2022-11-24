Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Португалия – Гана. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Чемпионат мира
Португалия
24.11.2022 18:00 - : -
Гана
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 05:00 | Обновлено 24 ноября 2022, 05:14
131
1

Португалия – Гана. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Криштиану Роналду и команда начинают свое выступление на мундиале

24 ноября 2022, 05:00 | Обновлено 24 ноября 2022, 05:14
131
1
Португалия – Гана. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Twitter

В четверг, 24 ноября, в Дохе на стадионе «974» состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сіграют национальные сборные Португалии и Ганы. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Португалия


Пока у Криштиану Роналду проблемы на клубном уровне, португальцы уже сегодня начнут выступление на мундиале. Португалия считается топовой сборной и одной из претендентов на трофей. Не смотря на свой статус, португальцы только дважды выходила в полуфинал чемпионата мира в 1966 и 2006 годах. Также стоит отметить, что стадию 1/8 финала Португалия проходила только один раз в последних пяти появлениях на ЧМ. Да и стартовые матчи португальцы на международной арене играют слабо – подопечные Сантоса не выиграли ни одной игры в последних трех матчах.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира в Катаре станет последним для Роналду. Криштиану, как лидер, поведет за собой команду. Группа проходная: Гана, Уругвай и Южноя Корея. Если с Уругваем еще могут быть проблемы, то Гана и Южная Корея считаются аутсайдерами группы. В любом случае, играть на ничью, как Гана, Португалия не будет. Да и у Роналду мотивации теперь в разы больше...

Гана


Возможно, Гане будет на этом ЧМ достаточно только одного – отомстить Уругваю за 2010 год. Да и Сураес снова тут, тот еще злодей. Но в старте Гана сыграет с Португалией. Это четвертый ЧМ для Ганы с 2006 года, и к слову, только один раз она не вышла с группы. Но в 2018 они не играли на мундиале, а в 2014 полностью провалились, набрав только одно очко в группе.

В этом году Гана также провалилась на Кубке африканских наций, где они не выиграли ни одного матча из трех в группе. Но затем поменялся тренер и дела пошли чуть вверх. Отметим, что перед началом мундиаля ганцы выиграли у сборной Швейцарии и Никарагуа. Да, проиграли Бразилии, но тем не менее чемпионский дух есть. С португальцами будет тяжело, но играть в защите африканцы умеют, а также держать счет.

Ориентировочные составы


Португалия: Руй Патрисиу – Пепе, Рафаэл Геррейру, Рубен Диаш, Жоау Канселу – Вилльям Карвалью, Бернарду Силва, Данилу Перейра – Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду, Жоау Феликс.

Гана: Лоуренс Ати-Зиги – Абдул Рахман Баба, Даниэль Амарти, Александр Джику, Джозеф Айду – Андре Айю, Мохаммед Кудус, Джордан Айю, Даниэль-Кофи Киере, Томас Парти – Иньяки Уильямс.


Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Гана сможет побороться с Португалией. Нашей ставкой будет фора Ганы +1.5 за коэффициент 1.66.

Португалия – Гана
Доха. Стадион «974». 18:00
ПОРТУГАЛИЯ–ГАНА. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция – Суспільне, МEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Португалия – Гана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Назван лучший игрок матча Бельгии с Канадой в 1-м туре ЧМ-2022
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Португалия – Гана
сборная Португалии по футболу сборная Ганы по футболу ЧМ-2022 по футболу прогнозы Португалия - Гана
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиаско Германии и семь голов Испании в Катаре, Шахтер победил Зарю в УПЛ
Футбол | 24 ноября 2022, 05:40 0
Фиаско Германии и семь голов Испании в Катаре, Шахтер победил Зарю в УПЛ
Фиаско Германии и семь голов Испании в Катаре, Шахтер победил Зарю в УПЛ

Главные новости за 23 ноября на Sport.ua

Фиаско Аргентины, Роналду покинул МЮ, Реброву дают сборную на 7 лет
Футбол | 23 ноября 2022, 06:50 0
Фиаско Аргентины, Роналду покинул МЮ, Реброву дают сборную на 7 лет
Фиаско Аргентины, Роналду покинул МЮ, Реброву дают сборную на 7 лет

Главные новости за 22 ноября на Sport.ua

Тренер Коста-Рики СУАРЕС: «Между нами не такая и большая разница»
Футбол | 23.11.2022, 22:34
Тренер Коста-Рики СУАРЕС: «Между нами не такая и большая разница»
Тренер Коста-Рики СУАРЕС: «Между нами не такая и большая разница»
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Футбол | 23.11.2022, 16:59
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед
Футбол | 23.11.2022, 08:07
Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед
Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ivan Vismutenko
Интересно посмотреть на уволенного с работы.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победы Англии и Нидерландов на ЧМ-2022, успех Динамо, протест Беленюка
Победы Англии и Нидерландов на ЧМ-2022, успех Динамо, протест Беленюка
22.11.2022, 06:12
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
22.11.2022, 19:40 20
Футбол
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
22.11.2022, 15:30 20
Бокс
Ситуация тяжелая. Сколько еще времени будут отключать свет
Ситуация тяжелая. Сколько еще времени будут отключать свет
22.11.2022, 13:28
Война
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
22.11.2022, 14:33 4
Футбол
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
22.11.2022, 14:08 64
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
23.11.2022, 15:21 5
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
23.11.2022, 02:40 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности