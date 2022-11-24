Фернанду САНТУШ: «Главное три очка, ничья в другом матче не важна»
Наставник остался доволен результатом
«»В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.
После матча главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги матча.
«Мы были очень хороши во время переходов из атаки в оборону. Мы владели мячом, но мы были пассивны, катали мяч между защитниками. Нам не хватало агрессии. В перерыве я сказал, что сохранять терпение нужно, но не настолько же.
Футболисты меня поняли и постарались изменить свое движение в атаке, в результате чего заработали пенальти. Затем мы пропустили голы на ровном месте, а это недопустимо.
Главное – три очка. Ничья в матче Уругвая с Южной Кореей не имеет значения».
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