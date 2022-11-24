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  4. Фернанду САНТУШ: «Главное три очка, ничья в другом матче не важна»
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 21:11 | Обновлено 24 ноября 2022, 21:12
273
0

Фернанду САНТУШ: «Главное три очка, ничья в другом матче не важна»

Наставник остался доволен результатом

24 ноября 2022, 21:11 | Обновлено 24 ноября 2022, 21:12
273
0
Фернанду САНТУШ: «Главное три очка, ничья в другом матче не важна»
Getty Images/Global Images Ukraine

«»В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.

После матча главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги матча.

«Мы были очень хороши во время переходов из атаки в оборону. Мы владели мячом, но мы были пассивны, катали мяч между защитниками. Нам не хватало агрессии. В перерыве я сказал, что сохранять терпение нужно, но не настолько же.

Футболисты меня поняли и постарались изменить свое движение в атаке, в результате чего заработали пенальти. Затем мы пропустили голы на ровном месте, а это недопустимо.

Главное – три очка. Ничья в матче Уругвая с Южной Кореей не имеет значения».

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Источник Sport.ua
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