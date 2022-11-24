Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
Чемпионат мира
Португалия
24.11.2022, FT 3 : 2
Гана
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 19:55 | Обновлено 24 ноября 2022, 21:14
6737
2

Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата мира

24 ноября 2022, 19:55 | Обновлено 24 ноября 2022, 21:14
6737
2
Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа H. 1-й тур

Португалия – Гана – 3:2

Роналду, 65 (пен.), Фелиш, 78, Леау, 80 – А. Аю, 73, Букари, 89

Данилу, 90+1, Фернандеш, 90+5 – Кудус, 45+1, А. Айю, 49, Сейду, 57, Вильямс, 90+1

Португалия: Кошта – Геррейру, Перейра, Диаш, Канселу – Фернандеш, Невеш (Леау, 77), Б. Силва – Фелиш, Роналду, Отавио (Карвалью, 56).

Гана: Ати-Зиги – Баба, Салису, Амарти, Джику, Сейду (Лемпти, 66) – А. Айю (Д. Айю, 77), Самед, Партей, Кудус (Букари, 76) – Уильямс.

Арбитр: Исмаил Эльфат (США).

Стадион: «974» (Доха, Катар).

1:0. Гол Роналду

1:1. Гол Аю

Обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Осман Букари (Гана).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Португалия).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Португалия).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Айю (Гана).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Португалия).
По теме:
Криштиану РОНАЛДУ: «Это только первый шаг»
Роналду стал лучшим игроком матча с Ганой и опередил Месси
ФОТО. Как это было. Португалия и Гана забили пять мячей во втором тайме
видео голов и обзор Португалия - Гана сборная Португалии по футболу сборная Ганы по футболу ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дания может выйти из состава ФИФА
Футбол | 24 ноября 2022, 14:37 8
Дания может выйти из состава ФИФА
Дания может выйти из состава ФИФА

Датчане готовы пойти дальше всего в своем протесте

Бразилия – Сербия. Известны стартовые составы команд
Футбол | 24 ноября 2022, 20:09 0
Бразилия – Сербия. Известны стартовые составы команд
Бразилия – Сербия. Известны стартовые составы команд

Матч начнется в 21:00 по Киеву

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 24.11.2022, 01:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Стало известно, почему Днепр-1 и Александрия решили доиграть матч весной
Футбол | 23.11.2022, 22:44
Стало известно, почему Днепр-1 и Александрия решили доиграть матч весной
Стало известно, почему Днепр-1 и Александрия решили доиграть матч весной
ФОТО. Парня выгнали из школы за легендарную прическу Роналдо
Футбол | 24.11.2022, 17:12
ФОТО. Парня выгнали из школы за легендарную прическу Роналдо
ФОТО. Парня выгнали из школы за легендарную прическу Роналдо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nick07
Намалював Рон і рефері пенальті. 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
23.11.2022, 09:03 6
Футбол
Сборная Украины в 1/4 финала ЧМ сыграет с чемпионами шахматной Олимпиады
Сборная Украины в 1/4 финала ЧМ сыграет с чемпионами шахматной Олимпиады
23.11.2022, 05:50 1
Другие виды
Чисора рассказал, чем закончится его третий бой с Фьюри
Чисора рассказал, чем закончится его третий бой с Фьюри
22.11.2022, 17:42
Бокс
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
23.11.2022, 21:25 5
Футбол
Ураган начал элитный раунд Лиги чемпионов с победы над клубом из Италии
Ураган начал элитный раунд Лиги чемпионов с победы над клубом из Италии
23.11.2022, 23:40
Футзал
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
22.11.2022, 18:35 1
Биатлон
Пресс-служба Ворсклы: «Теперь понятно, зачем Шахтеру ВАР»
Пресс-служба Ворсклы: «Теперь понятно, зачем Шахтеру ВАР»
23.11.2022, 18:35 9
Футбол
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
22.11.2022, 16:02 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности