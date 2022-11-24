В матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Португалии одержала победу над национальной командой Ганы со счетом 3:2.

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Чемпионат мира. Групповой этап. Группа H. 1-й тур



Португалия – Гана – 3:2

Роналду, 65 (пен.), Фелиш, 78, Леау, 80 – А. Аю, 73, Букари, 89

Данилу, 90+1, Фернандеш, 90+5 – Кудус, 45+1, А. Айю, 49, Сейду, 57, Вильямс, 90+1

Португалия: Кошта – Геррейру, Перейра, Диаш, Канселу – Фернандеш, Невеш (Леау, 77), Б. Силва – Фелиш, Роналду, Отавио (Карвалью, 56).

Гана: Ати-Зиги – Баба, Салису, Амарти, Джику, Сейду (Лемпти, 66) – А. Айю (Д. Айю, 77), Самед, Партей, Кудус (Букари, 76) – Уильямс.

Арбитр: Исмаил Эльфат (США).

Стадион: «974» (Доха, Катар).

1:0. Гол Роналду

1:1. Гол Аю

Обзор матча