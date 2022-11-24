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Чемпионат мира
Португалия
24.11.2022 18:00 - : -
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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 17:22 | Обновлено 24 ноября 2022, 17:26
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0

Португалия – Гана. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура группового этапа чемпионата мира

24 ноября 2022, 17:22 | Обновлено 24 ноября 2022, 17:26
86
0
Португалия – Гана. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа H. 1-й тур.

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Португалия – Гана - 0:0

Португалия: Кошта – Геррейру, Перейра, Диаш, Канселу – Фернандеш, Невеш, Б. Силва – Фелиш, Роналду, Отавиу.

Запасные: Патрисиу, Са, Далот, Пепе, Пальинья, Андре Силва, Карвалью, Леау, Витинья, Мариу, Орта, Нунеш, Антониу Силва, Рамуш.

Гана: Ати-Зиги – Баба, Салису, Амарти, Джику, Сейду – А. Аю, Самед, Партей, Кудус – Уильямс.

Запасные: Ибрагим, Нуруден, Лемпти, Одои, Овусу, Иссахаку, Кьерех, Букари, Африе, Менса, Айду, Сулемана, Сова, Семеньо.

Арбитр: Исмаил Эльфат (США).

Стадион: «974» (Доха, Катар).

В четверг, 24-го ноября, состоится поединок 1-го тура группового этапа чемпионата мира в рамках группы H, в котором сразятся Португалия и Гана. Матч пройдет в Дохе (Катар), на поле стадиона «974», начало в 18:00.

В первом матче группы Уругвай поделил очки с Южной Кореей (0:0), в результате чего непреднамеренно отдал прекрасный пас на сборную Португалии, которая также является одним из фаворитов группы H. «Европейские селесао» стартуют в Катаре с поединка против Ганы, которая, судя по заявке, вполне сравнится по силам с любой европейской сборной. В предельно равной группе нас ожидает еще одно упорное противостояние. И, разумеется, Криштиану Роналду будет в нем главным действующим лицом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Гана, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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