Месси впервые забил в матче плей-офф ЧМ. И обогнал Марадону

В матче 1/8 финала чемпионата мира Аргентина - Австралия счет 1:0 сделал Лионель Месси, для которого это первый в карьере гол на стадии плей-офф ЧМ.

Однако всего на чемпионатах мира Месси забил 9 голов. Игрок обогнал легендарного Диего Марадону, у которого 8 голов на чемпионатах мира.

Но впереди у Месси еще Габриэль Батистута, который с 10 голами удерживает рекорд сборной Аргентины по голам на ЧМ.

Most World Cup goals scored for Argentina:



🇦🇷 10 - Gabriel Batistuta

🇦🇷 9 - Lionel Messi 🔺

🇦🇷 8 - Diego Maradona

🇦🇷 8 - Guillermo Stábile



Messi finally gets one in the knockout stage. ✊