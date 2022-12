Уникальный случай. Япония выиграла матч ЧМ, владея мячом всего 17,7%

Сборная Японии выиграла ключевой поединок 3-го тура ЧМ-2022 у сборной Испании (2:1) и вышла в плей-офф.

Интересно, что Япония владела мячом всего 17,7%.

Это оказалось самым низким показателем за всю историю чемпионатов мира, когда побеждающая команда так мало владеет мячом.

With 17.7% of the ball, Japan have won a World Cup game with the lowest possession figure in recorded WC history.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WTu4v4bTTd