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  4. Уникальный случай. Япония выиграла матч ЧМ, владея мячом всего 17,7%
Чемпионат мира
02 декабря 2022, 00:59 | Обновлено 02 декабря 2022, 01:20
92
0

Уникальный случай. Япония выиграла матч ЧМ, владея мячом всего 17,7%

Сборная Японии выиграла ключевой поединок 3-го тура ЧМ у сборной Испании

02 декабря 2022, 00:59 | Обновлено 02 декабря 2022, 01:20
92
0
Уникальный случай. Япония выиграла матч ЧМ, владея мячом всего 17,7%
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Японии выиграла ключевой поединок 3-го тура ЧМ-2022 у сборной Испании (2:1) и вышла в плей-офф.

Интересно, что Япония владела мячом всего 17,7%.

Это оказалось самым низким показателем за всю историю чемпионатов мира, когда побеждающая команда так мало владеет мячом.

Видеообзор матча Япония – Испания 2:1

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Источник Opta
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