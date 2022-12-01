Золотое поколение уходит. Средний возраст сборной Бельгии - 31 год

Средний возраст стартового состава сборной Бельгии на матч против Хорватии составил 31 год и 95 дней - это самая возрастная команда на чемпионатах мира с 2010 года.

Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы, а многие уверены, что это конец для золотого поколения команды. Тибо Куртуа, Кевин Де Брюйне, Эден Азар, Ромелу Лукаку и другие упустили свой шанс на большой трофей в сборной.

Похоже, максимальным достижением этого поколения останется третье место на ЧМ-2018.

Стало известно, что многолетний наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес покидает команду.

