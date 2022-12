Золотое поколение уходит. Средний возраст сборной Бельгии - 31 год

Средний возраст стартового состава сборной Бельгии на матч против Хорватии составил 31 год и 95 дней - это самая возрастная команда на чемпионатах мира с 2010 года.

Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы, а многие уверены, что это конец для золотого поколения команды. Тибо Куртуа, Кевин Де Брюйне, Эден Азар, Ромелу Лукаку и другие упустили свой шанс на большой трофей в сборной.

Похоже, максимальным достижением этого поколения останется третье место на ЧМ-2018.

Стало известно, что многолетний наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес покидает команду.



Belgium's major tournament record in the 21st century:



2000 Euros: Group

2002 WC: R16

2004 Euros: DNQ

2006 WC: DNQ

2008 Euros: DNQ

2010 WC: DNQ

2012 Euros: DNQ

2014 WC: QF

2016 Euros: QF

2018 WC: 3rd

2020 Euros: QF

2022 WC: Group



It's the end of a Golden Generation. 😔