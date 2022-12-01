Золотое поколение уходит. Средний возраст сборной Бельгии - 31 год
Что дальше для бельгийской команды?
Средний возраст стартового состава сборной Бельгии на матч против Хорватии составил 31 год и 95 дней - это самая возрастная команда на чемпионатах мира с 2010 года.
Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы, а многие уверены, что это конец для золотого поколения команды. Тибо Куртуа, Кевин Де Брюйне, Эден Азар, Ромелу Лукаку и другие упустили свой шанс на большой трофей в сборной.
Похоже, максимальным достижением этого поколения останется третье место на ЧМ-2018.
Стало известно, что многолетний наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес покидает команду.
Belgium's major tournament record in the 21st century:— William Hill (@WilliamHill) December 1, 2022
2000 Euros: Group
2002 WC: R16
2004 Euros: DNQ
2006 WC: DNQ
2008 Euros: DNQ
2010 WC: DNQ
2012 Euros: DNQ
2014 WC: QF
2016 Euros: QF
2018 WC: 3rd
2020 Euros: QF
2022 WC: Group
It's the end of a Golden Generation. 😔
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главе УАФ грозит отставка
Украинец Мирослав Ступар принял не самое лучшее решение на мундиале сорокалетней давности…