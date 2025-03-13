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  4. Лунин лаконично описал триумф Реала в матче с Атлетико, где феерил Куртуа
Лига чемпионов
13 марта 2025, 07:58 | Обновлено 13 марта 2025, 08:48
1579
0

Лунин лаконично описал триумф Реала в матче с Атлетико, где феерил Куртуа

Андрей доволен выходом в 1/4 финала Лиги чемпионов

13 марта 2025, 07:58 | Обновлено 13 марта 2025, 08:48
1579
0
Лунин лаконично описал триумф Реала в матче с Атлетико, где феерил Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» квалифицировался в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв «Атлетико» в серии послематчевых пенальти (1:1; 4:2). Героем встречи стал бельгиец Тибо Куртуа.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин лаконично прокомментировал триумф своей команды: «1/4 фіналу😉Давайте, команда 🤍», – написал Лунин.

В 1/4 финала мадридский «Реал» сыграет против лондонского «Арсенала». Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы пройдут 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянце Арене в Мюнхене.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды над «Атлетико».

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Андрей Лунин Лига чемпионов Реал Мадрид Атлетико Мадрид Тибо Куртуа Атлетико - Реал Мадрид
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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