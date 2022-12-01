Щенсны поспорил с Месси на 100 евро, что судья не назначит пенальти

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны рассказал о моменте с назначением пенальти на Лионеле Месси в первом тайме матча Польша – Аргентина.

Когда бригада VAR позвала Данни Маккели к монитору, голкипер поляков предложил капитану аргентинцев пари:.

«Разговор с Месси? Я сказал, что ставлю 100 евро на то, что судья не назначит пенальти. Так что я проиграл пари с Месси. Не знаю, разрешено ли это, или, может быть, меня оштрафуют. Платить ему не собираюсь – у него и так достаточно денег».

Отметим, что пенальти был назначен после борьбы Щенсны и Месси в штрафной. В итоге Лионель сам исполнил 11-метровый, а Войцех парировал удар лидера аргентинцев. Для него это уже второй отражённый пенальти на чемпионате мира.

Отметим, что матч Польша – Аргентина завершился со счетом 2:0 в пользу аргентинцев.