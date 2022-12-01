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  4. Щенсны поспорил с Месси на 100 евро, что судья не назначит пенальти
Чемпионат мира
01 декабря 2022, 09:45 |
652
1

Щенсны поспорил с Месси на 100 евро, что судья не назначит пенальти

Но платить ему все равно не собирается

01 декабря 2022, 09:45 |
652
1
Щенсны поспорил с Месси на 100 евро, что судья не назначит пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны рассказал о моменте с назначением пенальти на Лионеле Месси в первом тайме матча Польша – Аргентина.

Когда бригада VAR позвала Данни Маккели к монитору, голкипер поляков предложил капитану аргентинцев пари:.

«Разговор с Месси? Я сказал, что ставлю 100 евро на то, что судья не назначит пенальти. Так что я проиграл пари с Месси. Не знаю, разрешено ли это, или, может быть, меня оштрафуют. Платить ему не собираюсь – у него и так достаточно денег».

Отметим, что пенальти был назначен после борьбы Щенсны и Месси в штрафной. В итоге Лионель сам исполнил 11-метровый, а Войцех парировал удар лидера аргентинцев. Для него это уже второй отражённый пенальти на чемпионате мира.

Отметим, что матч Польша – Аргентина завершился со счетом 2:0 в пользу аргентинцев.

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Источник Ole
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Комментарии 2
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Виктор Алтухов
Интересно, что мексиканцам Месси бил пенальти с "подскоком" - забил, здесь же бил по старинке - не забил. Левандовски, также, бил Мексиканцам по-старому, хотя ранее все пенальти бил с приостановкой, и не забил. Видимо, в очень ответственные моменты, боятся бить со сложным движением.
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Henriklarsson11
Обожнюю коли люди не віддають борги, обгруновуюяи це тим що в того кому вони винні і так багато грошей)
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