Очень спорная точка. Месси не забил пенальти, Щенсны парировал мяч

В среду, 30 ноября, в 21:00 проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 в группе С между сборными Польши и Аргентины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В конце первого тайма арбитр поставил спорный пенальти в ворота польской команды. Войцех Щесны, пытаясь сыграть на втором этаже, зацепил кулаком в лицо Лионеля Месси. И рефери назначил 11-метровый.

Лионель Месси не реализовал пенальти, голкипер Войцех Щенсны парировал мяч.