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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 21:55 | Обновлено 30 ноября 2022, 22:33
3478
4

Очень спорная точка. Месси не забил пенальти, Щенсны парировал мяч

В Катаре проходит ключевой матч группы C между сборными Польши и Аргентины

30 ноября 2022, 21:55 | Обновлено 30 ноября 2022, 22:33
3478
4
Очень спорная точка. Месси не забил пенальти, Щенсны парировал мяч
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 30 ноября, в 21:00 проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 в группе С между сборными Польши и Аргентины.

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В конце первого тайма арбитр поставил спорный пенальти в ворота польской команды. Войцех Щесны, пытаясь сыграть на втором этаже, зацепил кулаком в лицо Лионеля Месси. И рефери назначил 11-метровый.

Лионель Месси не реализовал пенальти, голкипер Войцех Щенсны парировал мяч.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Brian
Ещё в матче против саудитов я писал о том что за этого клоуна будут тянуть к финалу. Ждём продолжения....
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