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Чемпионат мира
Польша
30.11.2022, FT 0 : 2
Аргентина
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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 22:59 | Обновлено 01 декабря 2022, 00:26
6597
28

Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре

Лионель Месси и Ко уверенно обыграли Роберта Левандовски со товарищи

30 ноября 2022, 22:59 | Обновлено 01 декабря 2022, 00:26
6597
28
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine

До матча сборная Польши лидировала в таблице квартета С, имея 4 очка. Аргентина шла второй с 3 пунктами. Позади них располагались сборная Саудовской Аравии, имея 3 балла, а также команда Мексики с одним очком. Чтобы гарантировать себе путевку в плей-офф, и полякам, и аргентинцам надо было не проиграть. Это была, скажем так, задача-минимум.

Уже первые минуты матча показали, что у польской сборной с выполнением данного условия могут быть проблемы. И мягко говоря, проблемы немалые. Игроки сборной Польши оказались не в состоянии действовать командой, чтобы сдерживать силы аргентинцев и отвечать им своими выпадами. Роберт Левандовски сразу же был посажен партнерами на голодный паек. Да так на ней и просидел до самого финального свистка. Разрозненной была Польша и в других линиях.

А вот Лионель Месси и его банда сходу включились в настоящую осаду владений Войцеха Щенсны, и скучать польскому голкиперу не давали на протяжении всего поединка. Ради сохранности своих владений вратарь, порой, творил настоящие чудеса. Как скажем, на 39-й минуте, когда парировал 11-метровый в исполнении Месси. Были и другие моменты, когда мячу, казалось бы, уже деваться было некуда, как только залетать в ворота, но Щенсны все равно тянул.

Но так продолжалось лишь в первой половине встречи. Едва начался второй тайм, как Аргентина повела в счете. Науэль Молина справа выдал хороший пас в район 11-метровой отметки на Алексиса Макаллистера и тот сходу пробил точно в дальний угол. 0:1.

На 61-й минуте Макаллистер мог оформить дубль, но Щенсны по-прежнему был надежен. Для сборной Польши это был очень тревожный звоночек, ведь в параллельном матче Мексика на тот момент обыгрывала Саудовскую Аравию со счетом 2:0 и вплотную подобралась в таблице к Польше. Всё расположилось на тоненького. И это тоненькое оборвалось на 67-й минуте – Хулиан Альварес развил перевес Аргентины. 0:2!

После это в турнирной таблице группы С установился едва ли не полный паритет между сборными Польши и Мексики в борьбе за вторую позицию. Команды имели по 4 очка при ничьей 0:0 в личной встрече и общей разнице голов 2-2. Пришлось обращать внимание на предупреждения. Их у мексиканцев тогда было на три больше, чем у поляков.

На 78-й минуте у Польши схлопотал предупреждение Крыховяк. Однако не его желтая карточка, а игра польских футболистов могла поставить перед ними шлагбаум на пути в плей-офф. Они в обороне чудом не разваливались – Месси и Ко просто разрывали защиту Польши. Впрочем, финальный свисток возвестил о победе Аргентины с нормальным для поляков счетом. 2:0. А уже после этого стало известно, что Саудовская Аравия в игре с Мексикой уступила с голом престижа – 1:2. Таким образом, сборная Польши по лучшей разнице голов оказалась выше мексиканцев в таблице квартета С и теперь может переключиться на нокаут-стадию ЧМ-2022.

ЧМ-2022. Группа С. 3-й тур

Польша – Аргентина – 0:2

Макаллистер, 46, Х.Альварес, 67

На 39-й минуте Месси не реализовал пенальти (вратарь)

Крыховяк, 78 – Акуна, 49

Польша: Щенсны – Кэш, Глик, Кивиор, Берешиньски (Энджейчик, 72), Крыховяк (Пьонтек, 83), Белик (Шиманськи, 62), Франковски (Каминськи, 46), Зелиньски, Свидерски (Скурась, 46), Левандовски.

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Акуна (Тальяфико, 59), Ромеро, Отаменди, Молина, Макаллистер (Альмада, 83), Фернандес (Песселья, 79), Де Пауль, Ди Мария (Паредес, 59), Х.Альварес (Л.Мартинес, 79), Месси.

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Аргентина).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Аргентина).
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ЧМ-2022 по футболу Польша - Аргентина сборная Польши по футболу сборная Аргентины по футболу отчеты Юрий Остроумов
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Источник Sport.ua
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Комментарии 28
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Макс Максов
Войцеху просто браво! Можна сказати, витягнув Польщу в плей-офф...
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+8
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introvert
Як би сильно не симпатизував сусідам, але за майстерністю Аргентина і Польша просто знаходяться в різних лігах. Та й Мексика, якщо говорити відверто, показала набагато симпатичніший футбол за Левандовського і Ко. Поразка аргентинців саудитам всього лиш непорозуміння, а чисельні прогнози вильоту хлопців Мессі вже після групового раунду - лише намагання деяких осіб видати власні вологі мрії за реальність.Сутичка Роберта з Лео на останній хвилині посміхнула, а їх спілкування після фінального свистка - потішило))
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+8
Владислав Антонов
Не дуже хочеться вболівати за таку Польщу. Якби не воротар, то було б 0:5. Повна імпотенція в атаці та безлад в захисті. Таке враження, наче бачу матч 2013 року Франція-Україна (3:0). З такою грою проти французів ловити нічого.
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+6
roman75zpr
Мексику немного жаль...
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+6
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Juzik
Унылая Польша...
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+5
Slava_Dyatlov
И это поляки против Мессинтины играли... А что будет против Франции в 1/8? Думаю объяснять не надо...  
Вылет от французов, и попытка Мбаппе ворваться в топ 1 бомбардиров. 
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+4
Slava_Dyatlov
Да какая разница кого Франция будет громить со счётом 5:0 ?... Будь то Мексика, или Польша, ничего не поменяется. 
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+3
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Александр Чернов
Польша вперед !
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+3
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flyber.lg
Думав тільки наші вміють в такий валідол грати… Польщу з виходом
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+2
K_Sarioglo@i.ua
Ура!Шкода що не з першого місця, але не заслужили.
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+1
Brian
Мексику жаль, на много лучше поляков. Ну а Польша всё равно вылетит в 1\8 от французов.
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+1
Avaksi
Унилі поляки пройшли далі 🤮
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+1
introvert
Запаркований перед власним штрафним майданчиком автобус деколи здатний стати перепусткою до мрії. Вітаю сусідів з проходом у плей-офф!
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+1
Gargantua
пока по моему мнению Аргентина лучшая команда на турнире
даже в проиграном матче с саудитами они играли блестяще
во всех трех матчах они сметали соперника и запирали его в штрафной.
результат не всегда соответствует игре, но по игре я вижу фаворитом именно Аргентину.
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-1
Осс Steam
Не розумію суддівства. Чим момент з пенальті на Мессі відрізняється від моменту в доданий час, коли аргентинець перекинув воротаря, а Щесни в нього влетів. Чому по аналогії не поставити пенальті?
Питання суто для дискусії і розуміння правил, суддівства.
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-2
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Am
Саме так я і хотів,добре навіть що Мессі не забив пенальті і Польща пройшла
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-2
Гріх
Поляки хоч якісь бали набрали. Наші днарі скоріш за все були б останніми в групі з 0 очками.
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-5
Anatoliy Bytsko
тупі правила! я так думаю, шо рахували картки(((  чому б не рахувати удари по воротах, володіння м"ячем і т.д.???
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-5
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