До матча сборная Польши лидировала в таблице квартета С, имея 4 очка. Аргентина шла второй с 3 пунктами. Позади них располагались сборная Саудовской Аравии, имея 3 балла, а также команда Мексики с одним очком. Чтобы гарантировать себе путевку в плей-офф, и полякам, и аргентинцам надо было не проиграть. Это была, скажем так, задача-минимум.

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Уже первые минуты матча показали, что у польской сборной с выполнением данного условия могут быть проблемы. И мягко говоря, проблемы немалые. Игроки сборной Польши оказались не в состоянии действовать командой, чтобы сдерживать силы аргентинцев и отвечать им своими выпадами. Роберт Левандовски сразу же был посажен партнерами на голодный паек. Да так на ней и просидел до самого финального свистка. Разрозненной была Польша и в других линиях.

А вот Лионель Месси и его банда сходу включились в настоящую осаду владений Войцеха Щенсны, и скучать польскому голкиперу не давали на протяжении всего поединка. Ради сохранности своих владений вратарь, порой, творил настоящие чудеса. Как скажем, на 39-й минуте, когда парировал 11-метровый в исполнении Месси. Были и другие моменты, когда мячу, казалось бы, уже деваться было некуда, как только залетать в ворота, но Щенсны все равно тянул.

Но так продолжалось лишь в первой половине встречи. Едва начался второй тайм, как Аргентина повела в счете. Науэль Молина справа выдал хороший пас в район 11-метровой отметки на Алексиса Макаллистера и тот сходу пробил точно в дальний угол. 0:1.

На 61-й минуте Макаллистер мог оформить дубль, но Щенсны по-прежнему был надежен. Для сборной Польши это был очень тревожный звоночек, ведь в параллельном матче Мексика на тот момент обыгрывала Саудовскую Аравию со счетом 2:0 и вплотную подобралась в таблице к Польше. Всё расположилось на тоненького. И это тоненькое оборвалось на 67-й минуте – Хулиан Альварес развил перевес Аргентины. 0:2!

После это в турнирной таблице группы С установился едва ли не полный паритет между сборными Польши и Мексики в борьбе за вторую позицию. Команды имели по 4 очка при ничьей 0:0 в личной встрече и общей разнице голов 2-2. Пришлось обращать внимание на предупреждения. Их у мексиканцев тогда было на три больше, чем у поляков.

На 78-й минуте у Польши схлопотал предупреждение Крыховяк. Однако не его желтая карточка, а игра польских футболистов могла поставить перед ними шлагбаум на пути в плей-офф. Они в обороне чудом не разваливались – Месси и Ко просто разрывали защиту Польши. Впрочем, финальный свисток возвестил о победе Аргентины с нормальным для поляков счетом. 2:0. А уже после этого стало известно, что Саудовская Аравия в игре с Мексикой уступила с голом престижа – 1:2. Таким образом, сборная Польши по лучшей разнице голов оказалась выше мексиканцев в таблице квартета С и теперь может переключиться на нокаут-стадию ЧМ-2022.

ЧМ-2022. Группа С. 3-й тур

Польша – Аргентина – 0:2

Макаллистер, 46, Х.Альварес, 67

На 39-й минуте Месси не реализовал пенальти (вратарь)

Крыховяк, 78 – Акуна, 49

Польша: Щенсны – Кэш, Глик, Кивиор, Берешиньски (Энджейчик, 72), Крыховяк (Пьонтек, 83), Белик (Шиманськи, 62), Франковски (Каминськи, 46), Зелиньски, Свидерски (Скурась, 46), Левандовски.

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Акуна (Тальяфико, 59), Ромеро, Отаменди, Молина, Макаллистер (Альмада, 83), Фернандес (Песселья, 79), Де Пауль, Ди Мария (Паредес, 59), Х.Альварес (Л.Мартинес, 79), Месси.