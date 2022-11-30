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Чемпионат мира
Польша
30.11.2022 21:00 - : -
Аргентина
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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 03:35 |
220
0

Польша – Аргентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Решающий матч для Месси и компании

30 ноября 2022, 03:35 |
220
0
Польша – Аргентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
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В среду, 30 ноября, состоится матч 3-го тура ЧМ-2022 в группе С между сборными Польши и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «974» в городе Доха. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Аргентина


Для Лионеля Месси этот матч, возможно, станет последним в футболке сборной Аргентины. После невероятно важной победы над Мексикой Аргентина сохранила шансы на плей-офф. Но опять же, теперь нужно побеждать Польшу, которая является лидером квартета. Даже при ничье аргентинцы могут оказаться мимо 1/8 финала, ведь, будем честными, Мексика обязана побеждать Саудовскую Аравию. Снова сложности, снова проблемы, но именно поэтому эта встреча будет интересной, а не только потому что будет играть один из лучших игроков в истории.

Нужно понимать, что Аргентина обыграла Мексику благодаря дальним ударам, индивидуальному мастерству Месси, а не идеально слаженно командной игре. Проблемы с завершением есть, особенно у центральных форвардов. По факту, игра проходит не через них, а то и вовсе без их участия. В современном футболе, особенно на уровне сборных, без хороших нападающих сложно, но как говорится: «сложно, но можно». Месси в состоянии в одиночку решить исход встречи, да и Ди Мария с Энцо Фернандесом далеко не промахи, особенно второй, судя по игре с мексиканцами.

Польша

У Польши задача намного проще. Ничьи будет достаточно, чтоб сыграть в плей-офф турнира. Но разве поляки будут играть на удержание ничьи с первых секунд? Не забываем о топовом форварде Роберте Левандовски и о Зеленьски с Миликом, которые прошли через огонь и воду в Серии А. В защите есть проблемы, старый Глик и юный Кивиор не внушают большого доверия, но Щенсны стоит на воротах достаточно уверенно.

С Мексикой сыграли плохо, с Саудовской Аравии посредственно, но тем не менее это не мешает полякам занимать первое место в группе с 4 очками. Если у Аргентины проблемы с центральным форвардом, то у Польши таких проблем нет. Но вот через флаги, как Аргентина они не играют – атака строится просто иначе. Скорее всего, поляки будут понимать, что они будут играть вторым номером, но то, что у них будут голевые моменты – это 100%.

Ориентировочные составы

Польша: Щенсны – Глик, Берешиньски, Кэш, Кивиор – Крыховяк, Белик – Франковски, Зелиньски, Милик – Левандовски

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Акуна, Л. Мартинес, Отаменди, Монтиэль – Макаллистер, Родригес, Де Пауль, Ди Мария – Мартинес, Месси


Прогноз


Польша далеко не промах. Естественно, Аргентина фаворит, но давно аргентины никого не громили на международной арене. Нашим прогнозом на матч будет фора Польши +1.5 за коэффициент 1.60.

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Польша – Аргентина
Доха. Стадион «974». 21:00
ПОЛЬША – АРГЕНТИНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Источник Sport.ua
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