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Чемпионат мира
Польша
30.11.2022 21:00 - : -
Аргентина
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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 01:05 | Обновлено 30 ноября 2022, 01:26
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Польша – Аргентина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3 тура группового этапа чемпионата мира

30 ноября 2022, 01:05 | Обновлено 30 ноября 2022, 01:26
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0
Польша – Аргентина. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
30 ноября в 0:02 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В среду, 20 ноября, состоится поединок 3- тура группового этапа чемпионата мира 2022 года, в котором будут играть национальные сборные Польши и Аргентины. Игра группы С пройдет в Дохе (Катар) на поле стадиона «974», начало в 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поляки в первом туре сыграли 0:0 с Мексикой (Левандовски не забил пенальти), а во втором победили Саудовскую Аравию (Щесни отразил пенальти). Аргентинцы же сенсационно уступили саудитам (1:2) и дожали мексиканцев (2:0) с голами Месси в обоих матчах. Перед очной встречей расписания такие, что поляков для выхода из группы точно устроит ничья, а вот Лионелю и компании набранного пункта может и не хватить - тогда в случае непроигрыша в параллельном матче Саудовской Аравии Аргентину будет ожидать огромный позор. Посмотрим, как записанные перед чемпионатом одни из его фаворитов выйдут из этой ситуации.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Польша – Аргентина в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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