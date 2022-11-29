В среду, 20 ноября, состоится поединок 3- тура группового этапа чемпионата мира 2022 года, в котором будут играть национальные сборные Польши и Аргентины. Игра группы С пройдет в Дохе (Катар) на поле стадиона «974», начало в 21:00 по Киеву.

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Поляки в первом туре сыграли 0:0 с Мексикой (Левандовски не забил пенальти), а во втором победили Саудовскую Аравию (Щесни отразил пенальти). Аргентинцы же сенсационно уступили саудитам (1:2) и дожали мексиканцев (2:0) с голами Месси в обоих матчах. Перед очной встречей расписания такие, что поляков для выхода из группы точно устроит ничья, а вот Лионелю и компании набранного пункта может и не хватить - тогда в случае непроигрыша в параллельном матче Саудовской Аравии Аргентину будет ожидать огромный позор. Посмотрим, как записанные перед чемпионатом одни из его фаворитов выйдут из этой ситуации.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Польша – Аргентина в украинской версии сайта.