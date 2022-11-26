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Чемпионат мира
Польша
26.11.2022, FT 2 : 0
Саудовская Аравия
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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 17:03 | Обновлено 26 ноября 2022, 17:55
3959
22

Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022

Поляки справились с сенсационным соперником

26 ноября 2022, 17:03 | Обновлено 26 ноября 2022, 17:55
3959
22
Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Одним из самых интригующих матчей второго тура группового этапа чемпионата мира было противостояние Польши и Саудовской Аравии. Изначально вроде бы ничего особенного, но в первом туре Саудовская Аравия изменила все расклады в группе.

Сборная неожиданно, но вполне по делу обыграла Аргентину, выйдя в лидеры квартета. А вот Польша свой непростой, но не слишком захватывающий поединок с Мексикой свела к нулевой ничьей. Теперь уже Саудовской Аравия вполне могла играть на ничью, заставляя противника нервничать.

Интересно, что игру активнее начала Саудовская Аравия, которая прессинговала соперника, владела мячом и первой создала момент. Поляков выручил Щенсны, который отразил дальний удар. В первом тайме большого количества моментов не было, но чувствовалось напряжение, а игроки только добавляли нервов постоянными фолами и желтыми карточками.

Когда казалось, что команды спокойно уйдут отдыхать без голов, началось самое интересное. Первый гол Польши на чемпионате мира оформил Петр Зелиньски, хотя это должен был делать Левандовски. Но Роберт свой шанс не использовал и отпасовал партнеру, который все сделал правильно - 1:0. Правда, соперник не расстроился и должен был тут же сравнять счет. На пути гола Саудовской Аравии стал кипер Польши Войцех Щенсны, который сперва отразил пенальти, а затем справился с добиванием в упор. Невероятно. Рефери добавил к первому тайму 10 минут, но команды ушли на перерыв без новых шансов забить.

Второй тайм Саудовская Аравия начала с активных действий впереди, а Польшу снова спас Щенсны, отразивший удар Альдавсари. На это соперник ответил невероятным моментом Милика - форвард бил в падении головой, а противника спасла перекладина. А сразу после этого Саудовскую Аравию спасла штанга - на этот раз не повезло Левандовски.

И все же Польша добилась своего. Левандовски воспользовался ошибкой соперника и на 82-й минуте сделал счет 2:0. Для Роберта это первый гол на чемпионатах мира.

Поляки после двух туров набрали 4 очка, у их соперника - 3 пункта. В последнем туре Польшу ждет Аргентина, а Саудовскую Аравию - Мексика.

Чемпионат мира. Группа C, 2-й тур

Польша - Саудовская Аравия 2:0
Голы: Зелиньски, 39, Левандовски, 82

Польша: Щенсны, Кэш, Кивиор, Глик, Берешиньски, Белик, Крыховяк, Зелиньски (Камински, 63), Франковски, Милик (Пентек, 71), Левандовски

Саудовская Аравия: Аловаис, Аламри, Альбулайхи, Альбурайк, Альмалки (Альдосари, 85), Альбрикан (Альганам, 67), Альдавсари, Альшехри (Альобод, 85), Абдулхамид, Альнаджи (Альабед, 46), Канно

На 45-й минуте Альдавсари не забил пенальти (вратарь)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 22
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Тарас Михайлович
Тепер можна потрощити саудів - де Мессі, де? Левандовський!!! Вітаю Польщу з перемогою 
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+8
pricolist
Друзі, розкажіть, будь ласка, яка у вас ситуація зі світлом, як часто вимикають. А то у нас задниця якась. Вибачте за оффтоп 
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+7
Показать Скрыть 6 ответов
pricolist
Вітаю Польщу з перемогою. Тренер саудитів заслуговує поваги, поставив команді цікаву гру. Матч вийшов цікавим. 
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+4
Александр Ад
 Вболівав за Польщу! Молодці!яка цікава гра!Яка непередбачувана!Ось за що люди люблять футбол!"Король спорта"
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+4
dmitriy_kk
Поляков с заслуженной победой! 
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+3
Макс Максов
Дуже радий за Роберта, накінець то прорвало! Поляки молодці, з мінімуму витиснули максимум! Могли і з більш розгромним рахунком перемагати... Але все рівно, дуже хороші шанси на плей-офф!
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+3
pol-55
Принц забере автомобілі
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
⬆️
За поляков болеть трудно, так  как уж больно часто мы с ними пересекаемся во многих видах спорта.  А вот Левандовски - респект.  Забил и заплакал. Никаких там Еще Польска не сгиела,  никаких  рисований или коников с танцами возле флажка.)  
 Естественно и понятно для многих.
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+1
Владислав Антонов
Чудово, значить в останньому турі буде колосальна інтрига. Вболіватиму за поляків і саудитів.
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+1
bolelschik
Саудиты подарили 3 очка полякам. Еще и Левандовскому выдали мяч на блюдечке, чтоб он все-таки забил. А могли хотя бы ничью сделать. Но в группе еще ничего не ясно
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0
Jorko
Араби усі на А.  
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0
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Slava_Dyatlov
Поляки спустили выскочек из Саудовской Аравии на землю.
Интересный факт: порохоботы выключили игру ещё в первом тайме))
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-5
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