Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022

Одним из самых интригующих матчей второго тура группового этапа чемпионата мира было противостояние Польши и Саудовской Аравии. Изначально вроде бы ничего особенного, но в первом туре Саудовская Аравия изменила все расклады в группе.

Сборная неожиданно, но вполне по делу обыграла Аргентину, выйдя в лидеры квартета. А вот Польша свой непростой, но не слишком захватывающий поединок с Мексикой свела к нулевой ничьей. Теперь уже Саудовской Аравия вполне могла играть на ничью, заставляя противника нервничать.

Интересно, что игру активнее начала Саудовская Аравия, которая прессинговала соперника, владела мячом и первой создала момент. Поляков выручил Щенсны, который отразил дальний удар. В первом тайме большого количества моментов не было, но чувствовалось напряжение, а игроки только добавляли нервов постоянными фолами и желтыми карточками.

Когда казалось, что команды спокойно уйдут отдыхать без голов, началось самое интересное. Первый гол Польши на чемпионате мира оформил Петр Зелиньски, хотя это должен был делать Левандовски. Но Роберт свой шанс не использовал и отпасовал партнеру, который все сделал правильно - 1:0. Правда, соперник не расстроился и должен был тут же сравнять счет. На пути гола Саудовской Аравии стал кипер Польши Войцех Щенсны, который сперва отразил пенальти, а затем справился с добиванием в упор. Невероятно. Рефери добавил к первому тайму 10 минут, но команды ушли на перерыв без новых шансов забить.

Второй тайм Саудовская Аравия начала с активных действий впереди, а Польшу снова спас Щенсны, отразивший удар Альдавсари. На это соперник ответил невероятным моментом Милика - форвард бил в падении головой, а противника спасла перекладина. А сразу после этого Саудовскую Аравию спасла штанга - на этот раз не повезло Левандовски.

И все же Польша добилась своего. Левандовски воспользовался ошибкой соперника и на 82-й минуте сделал счет 2:0. Для Роберта это первый гол на чемпионатах мира.

Поляки после двух туров набрали 4 очка, у их соперника - 3 пункта. В последнем туре Польшу ждет Аргентина, а Саудовскую Аравию - Мексика.

Чемпионат мира. Группа C, 2-й тур

Польша - Саудовская Аравия 2:0

Голы: Зелиньски, 39, Левандовски, 82

Польша: Щенсны, Кэш, Кивиор, Глик, Берешиньски, Белик, Крыховяк, Зелиньски (Камински, 63), Франковски, Милик (Пентек, 71), Левандовски

Саудовская Аравия: Аловаис, Аламри, Альбулайхи, Альбурайк, Альмалки (Альдосари, 85), Альбрикан (Альганам, 67), Альдавсари, Альшехри (Альобод, 85), Абдулхамид, Альнаджи (Альабед, 46), Канно

На 45-й минуте Альдавсари не забил пенальти (вратарь)