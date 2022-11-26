Чемпионат мира
26.11.2022, FT 2 : 0
Чемпионат мира26 ноября 2022, 18:18 |
4246
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Польша - Саудовская Аравия - 2:0. Топ-матч Щенсны и Левандовски. Обзор
Фрагменты матча чемпионата мира
26 ноября 2022, 18:18 |
4246
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В 15:00 начался интереснейший матч второго тура чемпионата мира между сборными Польши и Саудовской Аравии. Поляки в первом туре сыграли вничью с Мексикой, а Саудовская Аравия обыграла Аргентину.
Польша выиграла 2:0 благодаря голам Зелински и Левандовски.
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Польша - Саудовская Аравия 2:0. Обзор матча
Польша - Саудовская Аравия 1:0. Гол Зелиньски
Польша - Саудовская Аравия 2:0. Гол Левандовски
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Польша).
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