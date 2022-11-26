Польша - Саудовская Аравия - 2:0. Топ-матч Щенсны и Левандовски. Обзор

В 15:00 начался интереснейший матч второго тура чемпионата мира между сборными Польши и Саудовской Аравии. Поляки в первом туре сыграли вничью с Мексикой, а Саудовская Аравия обыграла Аргентину.

Польша выиграла 2:0 благодаря голам Зелински и Левандовски.

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Польша - Саудовская Аравия 2:0. Обзор матча

Польша - Саудовская Аравия 1:0. Гол Зелиньски

Польша - Саудовская Аравия 2:0. Гол Левандовски