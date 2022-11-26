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Чемпионат мира
Польша
26.11.2022 15:00 - : -
Саудовская Аравия
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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 10:00 | Обновлено 26 ноября 2022, 10:13
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Польша – Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Стоит ли ждать от арабов очередной крупной сенсации?

26 ноября 2022, 10:00 | Обновлено 26 ноября 2022, 10:13
235
0
Польша – Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 26 ноября, состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Польши и Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

Польша

«Кадра» седьмой раз в истории представлена в финальной стадии Мундиаля. Дважды поляки завоевали бронзовые медали чемпионатов мира, но было это давненько – в 1974 и 1982 годах. В Катаре команду Чеслава Михневича эксперты и букмекеры не считают претендентом на высокие места, однако выйти в плей-офф ей вполне по силам.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом туре нынешнего Мундиаля Роберт Левандовски и компания сыграли вничью с Мексикой со счетом 0:0. Поляки вполне могли вырывать победу в том матче, если бы Левандовски реализовал пенальти. Пока лидеру сборной Польши не удается отличиться дебютным забитым мячом на чемпионатах мира. Вполне возможно, что эта неудачная тенденция завершится уже сегодня.

Саудовская Аравия

Команда французского специалиста Эрве Ренара сотворила пока главную сенсацию этого чемпионата мира. В поединке со сборной Аргентины «Орлам пустыни» практически не давали шансов зацепиться за очки. А после первого тайма, когда они уступали 0:1 и могли проигрывать с гораздо более крупным счетом, если бы не аномальное количество офсайдов, многие букмекеры перестали принимать ставки на возможную победу арабов, поскольку это воспринималось из разряда фантастики.

Однако на практике во втором тайме сборная Саудовской Аравии не только сумела сравнять счет, но и забила второй гол, который оказался победным. И теперь подопечные Ренара вполне могут ставить перед собой цель выхода в 1/8 финала. Для этого будет достаточно выиграть один из двух оставшихся матчей. Арабов по-прежнему воспринимают как андердогов, однако недооценивать их теперь уж точно нельзя. Полякам будет очень непросто.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Польша в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.76 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Польша: Щенсны – Глик, Берешиньски, Кэш, Кивиор, Крыховяк, Шиманьски, Франковски, Каминьски, Зелиньски, Левандовски.

Саудовская Аравия: Аль-Увейс – Аль-Бурайк, Аль-Тамбакти, Аль-Булейхи, Абдулхамид, Канно, Утаиф, Аль-Давсари, Аль-Шехри, Аль-Малки, Аль-Бурайкан.

26 ноября, суббота

Польша – Саудовская Аравия
Эр-Райян. Стадион «Эдьюкейшн Сити». 15:00
ПОЛЬША — САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch
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Источник Sport.ua
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