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Чемпионат мира
Польша
26.11.2022, FT 2 : 0
Саудовская Аравия
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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 20:37 | Обновлено 26 ноября 2022, 20:56
345
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ЛЕВАНДОВСКИ: «Когда забил, меня отпустило. Эмоции и детские мечты сбылись»

Форвард сборной Польши признался, что забить на ЧМ было его мечтой

26 ноября 2022, 20:37 | Обновлено 26 ноября 2022, 20:56
345
0
ЛЕВАНДОВСКИ: «Когда забил, меня отпустило. Эмоции и детские мечты сбылись»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал свой первый гол в ЧМ, который был забит в ворота команды Саудовской Аравии (2:0).

«Уже во время исполнения гимна я почувствовал, что эмоции сопровождают меня сегодня. Мне трудно сказать почему, но это было. После забитого гола меня отпустило. Эмоции и детские мечты сбылись. Меня порадовала и голевая передача [на 39-й минуте, когда забил Петр Зелинськи], но для нападающих они не так важны.

Я понимаю, что цели польской сборной важнее всего, но в глубине души, это несколько процентов от меня, все остается. Дело в том, что я тоже хотел бы как-то сказать, что я не только был на двух чемпионатах мира, но и ввел сюда статистику. Тем более что я осознаю, что это может быть мой последний чемпионат мира. Этот гол был моей мечтой».

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Польша).
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Источник Sport.pl
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