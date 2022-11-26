ЛЕВАНДОВСКИ: «Когда забил, меня отпустило. Эмоции и детские мечты сбылись»

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал свой первый гол в ЧМ, который был забит в ворота команды Саудовской Аравии (2:0).

«Уже во время исполнения гимна я почувствовал, что эмоции сопровождают меня сегодня. Мне трудно сказать почему, но это было. После забитого гола меня отпустило. Эмоции и детские мечты сбылись. Меня порадовала и голевая передача [на 39-й минуте, когда забил Петр Зелинськи], но для нападающих они не так важны.

Я понимаю, что цели польской сборной важнее всего, но в глубине души, это несколько процентов от меня, все остается. Дело в том, что я тоже хотел бы как-то сказать, что я не только был на двух чемпионатах мира, но и ввел сюда статистику. Тем более что я осознаю, что это может быть мой последний чемпионат мира. Этот гол был моей мечтой».