Андрей Шевченко поздравил Роберта Левандовски с голом и победой в матче ЧМ

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил нападающего сборной Польши Роберта Левандовски с победой в матче ЧМ.

Польская команда одержала победу над Саудовской Аравией (2:0) в поединке 2-го тура ЧМ-2022.

Написал Шевченко в stories на английском языке: «Поздравляю с голом и победой».

Роберт Левандовски сегодня, 26 ноября, впервые забил на чемпионатах мира и был назван лучшим игроком матча.