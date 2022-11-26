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  4. Андрей Шевченко поздравил Роберта Левандовски с голом и победой в матче ЧМ
Чемпионат мира
26 ноября 2022, 18:49 | Обновлено 26 ноября 2022, 19:08
983
0

Андрей Шевченко поздравил Роберта Левандовски с голом и победой в матче ЧМ

Польская команда одержала победу над Саудовской Аравией во 2-м туре ЧМ-2022.

26 ноября 2022, 18:49 | Обновлено 26 ноября 2022, 19:08
983
0
Андрей Шевченко поздравил Роберта Левандовски с голом и победой в матче ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил нападающего сборной Польши Роберта Левандовски с победой в матче ЧМ.

Польская команда одержала победу над Саудовской Аравией (2:0) в поединке 2-го тура ЧМ-2022.

Написал Шевченко в stories на английском языке: «Поздравляю с голом и победой».

Роберт Левандовски сегодня, 26 ноября, впервые забил на чемпионатах мира и был назван лучшим игроком матча.

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Источник Sport.ua
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