Чемпионат мира26 ноября 2022, 18:49 | Обновлено 26 ноября 2022, 19:08
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Андрей Шевченко поздравил Роберта Левандовски с голом и победой в матче ЧМ
Польская команда одержала победу над Саудовской Аравией во 2-м туре ЧМ-2022.
26 ноября 2022, 18:49 | Обновлено 26 ноября 2022, 19:08
983
0
Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил нападающего сборной Польши Роберта Левандовски с победой в матче ЧМ.
Польская команда одержала победу над Саудовской Аравией (2:0) в поединке 2-го тура ЧМ-2022.
Написал Шевченко в stories на английском языке: «Поздравляю с голом и победой».
Роберт Левандовски сегодня, 26 ноября, впервые забил на чемпионатах мира и был назван лучшим игроком матча.
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