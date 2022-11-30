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Чемпионат мира
Польша
30.11.2022, FT 0 : 2
Аргентина
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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 23:03 | Обновлено 30 ноября 2022, 23:42
5121
0

Польша – Аргентина – 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор голов поединка ЧМ-2022

30 ноября 2022, 23:03 | Обновлено 30 ноября 2022, 23:42
5121
0
Польша – Аргентина – 0:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, в среду 30 ноября, в Дохе на стадионе «974» проходит матч 3-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 между сборными Польши и Аргентины.

Видеообзор матча

ГОЛ!!! 0:1. Макалистер, 46 минута

ГОЛ!!! 0:2. Х.Альварес, 67 минута

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Аргентина).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Аргентина).
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Источник Sport.ua
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