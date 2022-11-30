В среду, 30 ноября, состоится матч 3-го тура ЧМ-2022 в группе С между сборными Польши и Аргентины.

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Игра пройдет на стадионе «974» в городе Доха. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Кто может сыграть за Аргентину

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Франко Армани («Ривер Плейт»).

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель («Севилья»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеccелья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»).

Полузащитники: Родриго де Пауль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Гидо Родригес («Бетис»), Папу Гомес («Севилья»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекиэль Паласиос («Байер»).

Нападающие: Анхель Ди Мария («Ювентус»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Анхель Корреа («Атлетико»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»), Пауло Дибала («Рома»), Лионель Месси (ПСЖ).

Кто может сыграть за Польшу

Вратари: Бартломей Дронговски («Специя»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Войцех Щенсны («Ювентус»).

Защитники: Ян Беднарек («Астон Вилла»), Камиль Глик («Беневенто»), Якуб Кивиор («Специя»), Артур Енджейчик («Легия»), Матеуш Ветеска («Клермон»), Бартош Берешински («Сампдория»), Мэтти Кэш («Астон Вилла»), Роберт Гумны («Аугсбург»), Пшемислав Франковски («Ланс»), Никола Залевски («Рома»).

Полузащитники: Кристян Белик («Бирмингем»), Гжегож Крыховьяк («Аль-Шабаб»), Себастьян Шиманьски («Фейеноорд»), Петр Зелински («Наполи»), Шимон Журковски («Фиорентина»), Дамьян Шимански (АЕК), Камил Гросицки («Погонь»), Якуб Каминьски («Вольфсбург»), Михал Скурась («Лех»).

Нападающие: Роберт Левандовски («Барселона»), Аркадиуш Милик («Ювентус»), Кшиштоф Пьонтек («Салернитана»), Кароль Швидерски («Шарлотт»).