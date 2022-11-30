Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВИРТ: «Стадион в Ровно сможет принимать международные матчи»
Украина. Премьер лига
30 ноября 2022, 18:46 |
580
0

Юрий ВИРТ: «Стадион в Ровно сможет принимать международные матчи»

Тренер «Вереса» – о реконструкции стадиона команды

30 ноября 2022, 18:46 |
580
0
Юрий ВИРТ: «Стадион в Ровно сможет принимать международные матчи»
ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о реконструкции клубного стадиона в Ровно:

«После реконструкции действующими стали две центральные трибуны. Из старых боковых одна была снесена, а другая еще остается, служа местом хранения. Реконструкция стадиона происходила за государственные средства, но из-за войны все на время «заморозилось». Президент клуба за свой счет помог довести стадион до соответствия тем условиям, которые позволяют на нем играть. Поле, раздевалки и служебная VIP-ложа – это то, что было сделано для того, чтобы «Верес» мог наконец домашние матчи проводить в Ровно. Впереди еще предстоит работа по обновлению беговых дорожек и благоустройству территории вокруг стадиона. Пока никто ничего больше делать не будет до окончания войны.

Вместимость стадиона? Если не ошибаюсь, до 8 тысяч. Теперь с нетерпением будем ждать нашей победы над врагом. Когда наступит мир, расположенный в центре города стадион будет полностью достроен и даже сможет принимать международные матчи. Как только зрители получат разрешение на его посещение, то полная заполненность трибун точно будет. А сейчас людям пока не до футбола».

По теме:
Таблица УПЛ. Шахтер отстает от Днепра-1 на 5 очков, имея игру в запасе
Юрий ВИРТ: «Увидели поле стадиона Ингульца и все поняли»
Ингулец – Верес – 1:0. Победа на болоте. Видео гола и обзор матча
Юрий Вирт Верес Ровно стадион Авангард Ровно
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник UA-Football
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Металлиста: «Команда надломилась в последних матчах. Будем работать»
Футбол | 30 ноября 2022, 18:13 0
Тренер Металлиста: «Команда надломилась в последних матчах. Будем работать»
Тренер Металлиста: «Команда надломилась в последних матчах. Будем работать»

Олег Ратий подвел итоги половины сезона

Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?
Футбол | 30 ноября 2022, 03:39 0
Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?
Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?

Хавбек получил травму живота в столкновении с голкипером, когда забивал гол

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Готовлюсь к выходу на пенсию»
Футбол | 30.11.2022, 13:05
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Готовлюсь к выходу на пенсию»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Готовлюсь к выходу на пенсию»
Фанат рассказал, почему выбежал на ЧМ в футболке с надписью Спасите Украину
Футбол | 29.11.2022, 22:34
Фанат рассказал, почему выбежал на ЧМ в футболке с надписью Спасите Украину
Фанат рассказал, почему выбежал на ЧМ в футболке с надписью Спасите Украину
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Футбол | 30.11.2022, 09:30
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону?
Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону?
29.11.2022, 09:00 2
Биатлон
ФОТО. Павелко в суде. Президенту УАФ выбирают меру пресечения
ФОТО. Павелко в суде. Президенту УАФ выбирают меру пресечения
29.11.2022, 10:30 29
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
29.11.2022, 11:20
Биатлон
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
29.11.2022, 22:17 3
Футбол
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
СВИТОЛИНА: «День начался с вырванного зуба, а закончился чатом с Зеленским»
29.11.2022, 23:48
Теннис
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
30.11.2022, 00:23 4
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик может отсосать, он меня не интересует»
30.11.2022, 14:13 5
Бокс
Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф
29.11.2022, 07:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности