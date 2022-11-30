Юрий ВИРТ: «Стадион в Ровно сможет принимать международные матчи»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о реконструкции клубного стадиона в Ровно:

«После реконструкции действующими стали две центральные трибуны. Из старых боковых одна была снесена, а другая еще остается, служа местом хранения. Реконструкция стадиона происходила за государственные средства, но из-за войны все на время «заморозилось». Президент клуба за свой счет помог довести стадион до соответствия тем условиям, которые позволяют на нем играть. Поле, раздевалки и служебная VIP-ложа – это то, что было сделано для того, чтобы «Верес» мог наконец домашние матчи проводить в Ровно. Впереди еще предстоит работа по обновлению беговых дорожек и благоустройству территории вокруг стадиона. Пока никто ничего больше делать не будет до окончания войны.

Вместимость стадиона? Если не ошибаюсь, до 8 тысяч. Теперь с нетерпением будем ждать нашей победы над врагом. Когда наступит мир, расположенный в центре города стадион будет полностью достроен и даже сможет принимать международные матчи. Как только зрители получат разрешение на его посещение, то полная заполненность трибун точно будет. А сейчас людям пока не до футбола».