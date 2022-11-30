Ла Лига считает, что Ювентус должен быть исключен из Серии А или ЛЧ

Испанская Ла Лига выступила с заявлением, в котором настаивает на наложении спортивных санкций на туринский «Ювентус» за нарушение правил финансового фейр-плея.

Сообщается, что руководство чемпионата Испании считает необходимой мерой исключение «Ювентуса» из Серии А или Лиги чемпионов.

Отметим, что ранее совет директоров «Ювентуса» ушел в отставку, новым президентом стал Джанлука Ферреро.