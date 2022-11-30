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Италия
30 ноября 2022, 09:45 | Обновлено 30 ноября 2022, 11:01
1071
2

Ла Лига считает, что Ювентус должен быть исключен из Серии А или ЛЧ

Все из-за фейр-плея

30 ноября 2022, 09:45 | Обновлено 30 ноября 2022, 11:01
1071
2
Ла Лига считает, что Ювентус должен быть исключен из Серии А или ЛЧ
Twitter

Испанская Ла Лига выступила с заявлением, в котором настаивает на наложении спортивных санкций на туринский «Ювентус» за нарушение правил финансового фейр-плея.

Сообщается, что руководство чемпионата Испании считает необходимой мерой исключение «Ювентуса» из Серии А или Лиги чемпионов.

Отметим, что ранее совет директоров «Ювентуса» ушел в отставку, новым президентом стал Джанлука Ферреро.

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Gargantua
если исключат, у них будет много свободного времени для Суперлиги
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Gargantua
докозакувалысь
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