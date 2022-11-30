Ла Лига считает, что Ювентус должен быть исключен из Серии А или ЛЧ
Все из-за фейр-плея
Испанская Ла Лига выступила с заявлением, в котором настаивает на наложении спортивных санкций на туринский «Ювентус» за нарушение правил финансового фейр-плея.
Сообщается, что руководство чемпионата Испании считает необходимой мерой исключение «Ювентуса» из Серии А или Лиги чемпионов.
Отметим, что ранее совет директоров «Ювентуса» ушел в отставку, новым президентом стал Джанлука Ферреро.
🚨 LaLiga issue a strong statement calling for “immediate sports sanctions” against Juventus. LaLiga say they will continue to pursue complaints against Juventus. Sources also tell me LaLiga believe appropriate sanctions could include relegation or #UCL exclusion. pic.twitter.com/chsNJnY80e— Ben Jacobs (@JacobsBen) November 29, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аналогичную меру пресечения избрали и для Юрия Записоцкого
Нидерланды сыграют против США, Англия встретится с Сенегалом