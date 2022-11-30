Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучшие друзей. Кинотеатр в москве запустил слоганы в поддержку Ирана на ЧМ
Чемпионат мира
30 ноября 2022, 09:10 |
257
3

Лучшие друзей. Кинотеатр в москве запустил слоганы в поддержку Ирана на ЧМ

К счастью, США отправили товарища рф домой

30 ноября 2022, 09:10 |
257
3
Лучшие друзей. Кинотеатр в москве запустил слоганы в поддержку Ирана на ЧМ
Twitter

Во вторник, 29 ноября, состоялся матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Ирана и США.

Как известно, Иран является другом россии и всячески поддерживает ее в войне против Украины.

Но и россия не забывает поддерживать Иран. Кинотеатр в москве «Октябрь» в преддверии игры на гигантском билборде запустил несколько провокативных слоганов: «США всегда маленькие, Иран всегда велик», «Иран, россия с тобой».

К счастью, игра завершилась со счетом 1:0 в пользу американцев. Благодаря этой победе национальная команда США прошла в плей-офф турнира, а Иран отправился домой.

По теме:
НБА. Нью-Йорк с Михайлюком обыграл Детройт, Портленд уступил Клипперс
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Австралия – Дания
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Саудовская Аравия – Мексика
сборная Ирана по футболу сборная США по футболу Иран - США ЧМ-2022 по футболу видео Россия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
Футбол | 29 ноября 2022, 13:26 3
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1

Самые интересные события 15-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили
Футбол | 29 ноября 2022, 20:33 0
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили

Игрок обошелся дороже своей номинальной стоимости на Transfermarkt

Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?
Футбол | 30.11.2022, 03:39
Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?
Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?
Источник: Павелко арестован на два месяца
Футбол | 29.11.2022, 12:40
Источник: Павелко арестован на два месяца
Источник: Павелко арестован на два месяца
Англия и Нидерланды выиграли группы, Павелко выпущен под огромный залог
Футбол | 30.11.2022, 07:35
Англия и Нидерланды выиграли группы, Павелко выпущен под огромный залог
Англия и Нидерланды выиграли группы, Павелко выпущен под огромный залог
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Letifer
Иран на мопедах возвращается домой
Ответить
0
Gargantua
они танцуют?   гомосятина какая то
Ответить
0
Александр Чернов
Как можно поддерживать Иран который уехал домой .их нет .А США продолжает борьбу 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Контиолахти-2022. Украинцы не попали в топ-25 в первой гонке сезона
Контиолахти-2022. Украинцы не попали в топ-25 в первой гонке сезона
29.11.2022, 15:56 3
Биатлон
А сами что забыли на ЧМ? Иран требует дисквалифицировать США на 10 матчей
А сами что забыли на ЧМ? Иран требует дисквалифицировать США на 10 матчей
28.11.2022, 10:32 19
Футбол
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
28.11.2022, 09:48 11
Футбол
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
29.11.2022, 22:17 2
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
29.11.2022, 13:30
Футбол
Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону?
Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону?
29.11.2022, 09:00 2
Биатлон
Александр КУЧЕР: «Благодарю ВСУ за то, что мы сумели провести первый круг»
Александр КУЧЕР: «Благодарю ВСУ за то, что мы сумели провести первый круг»
28.11.2022, 18:11 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности