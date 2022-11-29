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29 ноября 2022, 23:02 | Обновлено 29 ноября 2022, 23:13
1998
9

США выиграли у Ирана и вышли в 1/8 финала чемпионата мира

Американцы одержали важную победу, которая позволила им занять второе итоговое место в группе

29 ноября 2022, 23:02 | Обновлено 29 ноября 2022, 23:13
1998
9
США выиграли у Ирана и вышли в 1/8 финала чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В Дохе на стадионе «Эль-Тумама» состоялся поединок третьего тура чемпионата мира 2022, в котором сыграли Иран и США. На кону стояла путевка в 1/8 финала турнира.

«Персидских леопардов», которые в первых двух турах набрали на одно очко больше, могла устроить даже ничья, но только при условии, что Англия в параллельном матче не проиграет Уэльсу. В то же время американцам не оставалось ничего иного, кроме как побеждать, поскольку другого варианта получить путевку в плей-офф у них не было.

Перед матчем букмекеры явного фаворита не видели, но все же отдавали предпочтение команде США. И, как оказалось, не спроста: еще в первом тайме команда Грегга Берхалтера открыла счет благодаря голу Кристиана Пулишича, который отличился ценой повреждения. И если до этого иранцы могли рассчитывать на безголевую ничью, то пропущенный мяч вынуждал их больше атаковать.

В компенсированное к первой половине встречи время Алиреза Бейраванд был вынужден во второй раз вынимать мяч из сетки. Но в этот раз взятие ворот не было засчитано, поскольку арбитры зафиксировали офсайд. На перерыв команды ушли при 0:1 на табло.

Во втором тайме футболисты обеих сборных играли максимально аккуратно, поскольку понимали цену потенциальной ошибки. Чем меньше времени оставалось, тем больше начинали рисковать иранцы, которым было необходимо отыгрываться. Кстати, в отличие от своего стартового поединка, в этот вечер игроки сборной Ирана спели национальный гимн. В СМИ появилась информация, что футболисты сделали это под давлением: власти угрожали их родным пытками и тюремными сроками.

Возможно, частично неудачи иранцев в атаке связаны именно с этим, ведь в поединке против Уэльса они смотрелись гораздо интереснее. Как бы там ни было, этот поединок стал последним для сборной Ирана на Мундиале в Катаре. Команда США одержала важную победу, которая позволила ей занять второе итоговое место в группе и получить заветную путевку в плей-офф турнира.

За выход в четвертьфинал американцы сыграют с командой Нидерландов, финишировавшей первой в квартете А. Этот поединок состоится 3 декабря на Международном стадионе Халифа в Дохе.

Чемпионат мира 2022. Группа B. 3-й тур

Иран – США – 0:1

Пулишич, 38

Хоссейни, 77 – Адамс, 43

Иран: Бейранванд – Резаэян, Хоссейни, Пуралиганджи, Мохаммади (Карими 45+2) – Эзатолахи, Нуроллахи (Тораби 71) – Хаджсафи (Джалали 71), Голизаде (Ансарифард 77) – Азмун (Годдос 4).

США: Тернер – Дест, Картер-Викерс, Рим, Робинсон – Адамс – Маккени (Акоста 77), Ю. Муса – Веа, Сарджент (Райт 77), Пулишич (Ааронсон 46).

Стадион: «Эль-Тумама» (Доха)

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (США).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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PokrovCity петренко
додому мопеди!!!!!
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+17
Spectra
Молодцы! Выкинули страну error!
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+17
Показать Скрыть 1 ответ
Петр Яновский
Грохнули таки сборную террористов
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+16
K_Sarioglo@i.ua
Сьогодні на всіх ка.апських сайтах буде новина про те, що суддя протяг "клятих (негарне слово)" в фінал не давши "100%" пенальті на 99-й хвилині.
Ну а я просто привітаю Англію і США з виходом у плей-офф і порадію вильоту Ірану. 
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+15
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Archie FireLion
Англо-саксы как всегда на высоте, а страны-изгои в *опе)
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+5
Istm
Вітання американській збірній!
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+2
Виктор Войцеховский
Да, приятно порадовала страна шахидов. Теперь могут в самолёте домой петь свой гимн 
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0
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