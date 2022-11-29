Чемпионат мира29 ноября 2022, 10:25 | Обновлено 29 ноября 2022, 11:18
156
0
Иран – США. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 ноября в 21:00 поединок Мундиаля-2022
29 ноября 2022, 10:25 | Обновлено 29 ноября 2022, 11:18
156
0
Во вторник, 29 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Ирана и США.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоится на стадионе «Эль-Туммама» в Дохе. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 29 ноября 2022, 09:00 1
Собрали все, что вы могли пропустить в летнее межсезонье. А еще подготовили немало инсайдов
Футбол | 29 ноября 2022, 06:20 0
Важные события во всех видах спорта
Война | 29.11.2022, 07:19
Футбол | 28.11.2022, 20:43
Футбол | 28.11.2022, 22:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.11.2022, 09:33 18
28.11.2022, 14:30
27.11.2022, 22:57 24
27.11.2022, 19:54 6
28.11.2022, 09:48 5
27.11.2022, 18:30 1
Бокс
27.11.2022, 16:56 16