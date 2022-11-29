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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 23:05 | Обновлено 29 ноября 2022, 23:08
2074
0

Иран – США – 0:1. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию видео голов в матче ЧМ-2022

29 ноября 2022, 23:05 | Обновлено 29 ноября 2022, 23:08
2074
0
Иран – США – 0:1. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, во вторник 29 ноября, на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе проходит матч 3-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 между сборными Ирана и США.

Видео голов будет появляться в режиме онлайн.

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Источник Sport.ua
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