Чемпионат мира29 ноября 2022, 23:05 | Обновлено 29 ноября 2022, 23:08
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Иран – США – 0:1. Видео гола и обзор матча
Вашему вниманию видео голов в матче ЧМ-2022
29 ноября 2022, 23:05 | Обновлено 29 ноября 2022, 23:08
2074
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Сегодня, во вторник 29 ноября, на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе проходит матч 3-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 между сборными Ирана и США.
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Видео голов будет появляться в режиме онлайн.
ГОЛ! 0:1! Пулишич, 38 минута. Нападающий умело сориентировался перед воротами соперников
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