Сегодня, во вторник 29 ноября, на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе проходит матч 3-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 между сборными Ирана и США.

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Видео голов будет появляться в режиме онлайн.

ГОЛ! 0:1! Пулишич, 38 минута. Нападающий умело сориентировался перед воротами соперников