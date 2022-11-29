Во вторник, 29 ноября, в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» состоится матч третьего тура чемпионата мира-2022 в рамках группы B, в котором сыграют Иран и США. Стартовый свисток испанского рефери Антонио Мигеля Матеу Лаоса из Валенсии прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Иран



Результаты событий на территории Ирана далекого 1978 года, которые в истории отмечены под названием «Исламская революция», настигают нас и по сей день, поэтому в контексте уже 2022 года мы все еще должны говорить о несоблюдении базовых прав и свобод человека, половом неравенстве и прочих архаичных устоях. Уже в 1980 году взаимодействие между данной азиатской страной и демократическим миром были отправлены в нокаут разрывом дипломатических отношений с флагманом в лице США, и с тех пор страны и по сей день пребывают в предельно скверных отношениях. Доходит до того, что даже главный тренер национальной сборной Ирана Карлуш Кейруш, который успел проникнутся местными веяниями, открыто призывает американских граждан в лице того же Юргена Клинсманна к дискуссии на культурную тематику.

И вот чего точно не будет в предстоящей игре, так это соблюдения той самой культуры на футбольном поле. И дело тут не только в политике, а и в спортивной составляющей в целом. Иран стал первым участником чемпионата мира-2022, в ворота которого соперники за один матч отгрузили аж шесть мячей, проиграв в стартовом туре англичанам (6:2). Однако последовавшая затем победа над Уэльсом в компенсированное время напряженного поединка (2:0) все еще удерживает «принцев Персии» в игре. Более того – они даже опережают своего предстоящего соперника на один балл, что открывает более широкий спектр возможностей перед командой Кейруша. Другое дело, что она все еще с трудностями наводит порядок в своей атаке, а одного лишь опыта Мехди Тареми в этом плане точно недостаточно.

США



На правах оплота демократического мира, американцы пытаются никак не реагировать на выпады в пределах адекватности в свою сторону от иранской стороны, однако регулярные военные столкновения между армиями двух государств все равно имеют место быть. Возможно, именно поэтому в США и нет настолько ожесточенного восприятия предстоящего матча, как у соперников, а играть против Ирана «полосам и звездам» приходится постольку поскольку. Последний раз команды встречались на чемпионате мира-1998, и ту победу (2:1) иранский народ празднует, как кажется, и по сей день.

Многообещающим было появление подрастающего американского поколения футболистов уже на текущем форуме, хотя затачивают их явно под домашний, наравне с Мексикой и Канадой, чемпионат мира-2026. Именно поэтому команда под руководством Грегга Берхалтера все еще выглядит как достаточно сырой проект со множеством интересных исполнителей в составе, однако без ярко выраженного игрового рисунка. Матч США против Англии (0:0) многие называли «странным» по его завершению, так как после перерыва закадычные друзья будто бы сошлись на мировом исходе как на единственном приемлемом для обоих варианте. В предстоящем же мачте американцам пресловутого мира ждать не приходится, да и не устроит он их чисто в турнирной плане.

Ориентировочные составы



Иран: Х. Хоссейни – Мохаммади, Пурлиганджи, М. Хоссейни, Резаеян – Хаджсафи, Эзатолахи, Нурллахи, Голизадех – Тареми, Азмун.

США: Тернер – Робинсон, Рим, Циммерман, Дест – Маккенни, Муса, Адамс – Райт, Веа, Пулишич.

Не сыграют: Бейранванд, Джаханбахш – ...

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке наши союзники окажутся сильнее сателлитов врага. Нашей ставкой будет позиция – США победит и ТМ 2.5 с коэффициентом 3.90 по линии Parimatch.

29 ноября, вторник