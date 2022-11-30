Наставник сборной США: «Во второй половине игры нам пришлось закрыться»

Наставник сборной США Грегг Берхалтер после матча против Ирана (1:0) прокомментировал выход в 1/8 финала ЧМ-2022:

«В первом тайме мы показали, на что способны. Это был отличный первый тайм. Во второй половине игры нам пришлось закрыться, но и это получилось очень хорошо. Мы не проиграли, и теперь попали в плей-офф».

Сборная США набрала 5 очков и со второго места вышла в плей-офф, где сыграет против команды Нидерландов.

ГОЛ! 0:1. Кристиан Пулишич, 38 мин.