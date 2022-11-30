Чемпионат мира30 ноября 2022, 05:35 | Обновлено 30 ноября 2022, 06:05
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Наставник сборной США: «Во второй половине игры нам пришлось закрыться»
Грегг Берхалтер после матча против Ирана поздравил свою команду
30 ноября 2022, 05:35 | Обновлено 30 ноября 2022, 06:05
63
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Наставник сборной США Грегг Берхалтер после матча против Ирана (1:0) прокомментировал выход в 1/8 финала ЧМ-2022:
«В первом тайме мы показали, на что способны. Это был отличный первый тайм. Во второй половине игры нам пришлось закрыться, но и это получилось очень хорошо. Мы не проиграли, и теперь попали в плей-офф».
Сборная США набрала 5 очков и со второго места вышла в плей-офф, где сыграет против команды Нидерландов.
ГОЛ! 0:1. Кристиан Пулишич, 38 мин.
События матча
38’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (США).
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