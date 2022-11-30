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30 ноября 2022, 05:35 | Обновлено 30 ноября 2022, 06:05
63
0

Наставник сборной США: «Во второй половине игры нам пришлось закрыться»

Грегг Берхалтер после матча против Ирана поздравил свою команду

30 ноября 2022, 05:35 | Обновлено 30 ноября 2022, 06:05
63
0
Наставник сборной США: «Во второй половине игры нам пришлось закрыться»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной США Грегг Берхалтер после матча против Ирана (1:0) прокомментировал выход в 1/8 финала ЧМ-2022:

«В первом тайме мы показали, на что способны. Это был отличный первый тайм. Во второй половине игры нам пришлось закрыться, но и это получилось очень хорошо. Мы не проиграли, и теперь попали в плей-офф».

Сборная США набрала 5 очков и со второго места вышла в плей-офф, где сыграет против команды Нидерландов.

ГОЛ! 0:1. Кристиан Пулишич, 38 мин.

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (США).
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Источник BBC
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