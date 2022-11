Президент Джо Байден ярко порадовался победе США над Ираном на ЧМ-2022.

29 ноября в г. Доха (Катар) состоялся матч 3-го тура чемпионата мира 2022, в котором встречались сборные Ирана и США.

Для выхода в плей-офф американцам нужна была только победа, и они добились нужного результата. На 38-й минуте матча для американцев единственный гол в матче забил Кристиан Пулишич (1:0).

После окончания игры Президент США Джо Байден выбежал на сцену в Бэй-Сити, штат Мичиган, и радостно объявил о победе сборной США над Ираном на чемпионате мира. Как известно, Иран является страной-изгоей вместе с рашкой и Северной Кореей.

ВИДЕО. USA, USA! Как Байден порадовался победе США над Ираном на ЧМ

"USA! USA!" President Biden jumped back on staged in Bay City, Michigan to announce Team USA's win against Iran at the World Cup.



A brief USA chant erupted in the room. https://t.co/lMc8aam0J3 pic.twitter.com/ibRK8Ltlh1