Чемпионат мира29 ноября 2022, 22:00 | Обновлено 29 ноября 2022, 22:19
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ВИДЕО. Пулишич вывел вперед сборную США в ключевом матче с Ираном
На 38-й минуте матча 3-го тура чемпионата мира американцы открыли счет
29 ноября 2022, 22:00 | Обновлено 29 ноября 2022, 22:19
568
0
29 ноября в 21:00 проходит матч 3-го тура чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Ирана и США.
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Команды играют на стадионе Эль-Тумама в г. Доха (Катар). Для выхода дальше американцам нужна только победа, а Иран может пройти дальше и благодаря ничьей.
На 38-й минуте матча американцы открыли счет. Кристиан Пулишич вывел вперед сборную США в ключевом матче с Ираном.
ГОЛ! 0:1. Кристиан Пулишич, 38 мин.
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