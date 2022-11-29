ВИДЕО. Пулишич вывел вперед сборную США в ключевом матче с Ираном

29 ноября в 21:00 проходит матч 3-го тура чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Ирана и США.

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Команды играют на стадионе Эль-Тумама в г. Доха (Катар). Для выхода дальше американцам нужна только победа, а Иран может пройти дальше и благодаря ничьей.

На 38-й минуте матча американцы открыли счет. Кристиан Пулишич вывел вперед сборную США в ключевом матче с Ираном.

ГОЛ! 0:1. Кристиан Пулишич, 38 мин.