Много или мало? Известно, сколько заработали украинские теннисисты за сезон
Украинским игрокам не удалось в этом году добраться до миллиона долларов призовых
ATP и WTA опубликовали финальные данные по призовым игроков за 2022 год.
Лидером по призовым среди украинок стала Ангелина Калинина, которая заработала на корте в этом году $892,767 (из них $44,613 в парных турнирах). На втором месте Марта Костюк, которой этот сезон принес – $797,983 призовых (из них $129,346 в парных турнирах).
Топ–5 украинок по призовым в этом сезоне (одиночный и парный разряд):
- Ангелина Калинина – $892,767
- Марта Костюк – $797,983
- Людмила Киченок – $477,806
- Леся Цуренко – $461,315
- Даяна Ястремская – $485,220
Среди украинских теннисистов больше всех на корте заработал Илья Марченко – $80,035, из которых $4,041 в парных турнирах. На втором месте Виталий Сачко – $78,620 ($7,492 в паре).
Топ–5 украинцев по призовым в этом сезоне (одиночный и парный разряд):
- Илья Марченко – $80,035
- Виталий Сачко – $78,620
- Денис Молчанов – $55,146
- Алексей Крутых – $45,047
- Олег Приходько – $30,871
В мужском туре лидером по количеству призовых стал Новак Джокович – $9,934,582. Отметим, что серб за победу на Итоговом чемпионате получил рекордные призовые в истории тенниса.
У женщин больше всех на корте заработала Ига Свентек – $9,875,525.
В общей сложности 97 игроков заработали в этом году более миллиона долларов призовых – 58 у мужчин и 39 у женщин.
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