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  4. Много или мало? Известно, сколько заработали украинские теннисисты за сезон
WTA
30 ноября 2022, 07:30 |
402
0

Много или мало? Известно, сколько заработали украинские теннисисты за сезон

Украинским игрокам не удалось в этом году добраться до миллиона долларов призовых

30 ноября 2022, 07:30 |
402
0
Много или мало? Известно, сколько заработали украинские теннисисты за сезон
Instagram. Ангелина Калинина

ATP и WTA опубликовали финальные данные по призовым игроков за 2022 год.

Лидером по призовым среди украинок стала Ангелина Калинина, которая заработала на корте в этом году $892,767 (из них $44,613 в парных турнирах). На втором месте Марта Костюк, которой этот сезон принес – $797,983 призовых (из них $129,346 в парных турнирах).

Топ–5 украинок по призовым в этом сезоне (одиночный и парный разряд):

  1. Ангелина Калинина – $892,767
  2. Марта Костюк – $797,983
  3. Людмила Киченок – $477,806
  4. Леся Цуренко – $461,315
  5. Даяна Ястремская – $485,220

Среди украинских теннисистов больше всех на корте заработал Илья Марченко – $80,035, из которых $4,041 в парных турнирах. На втором месте Виталий Сачко – $78,620 ($7,492 в паре).

Топ–5 украинцев по призовым в этом сезоне (одиночный и парный разряд):

  1. Илья Марченко – $80,035
  2. Виталий Сачко – $78,620
  3. Денис Молчанов – $55,146
  4. Алексей Крутых – $45,047
  5. Олег Приходько – $30,871

В мужском туре лидером по количеству призовых стал Новак Джокович – $9,934,582. Отметим, что серб за победу на Итоговом чемпионате получил рекордные призовые в истории тенниса.

У женщин больше всех на корте заработала Ига Свентек – $9,875,525.

В общей сложности 97 игроков заработали в этом году более миллиона долларов призовых – 58 у мужчин и 39 у женщин.

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Ангелина Калинина Марта Костюк Людмила Киченок Леся Цуренко Даяна Ястремская Илья Марченко Виталий Сачко Денис Молчанов Алексей Крутых Олег Приходько призовые ATP WTA
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Источник Большой теннис Украины
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