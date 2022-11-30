Много или мало? Известно, сколько заработали украинские теннисисты за сезон

ATP и WTA опубликовали финальные данные по призовым игроков за 2022 год.

Лидером по призовым среди украинок стала Ангелина Калинина, которая заработала на корте в этом году $892,767 (из них $44,613 в парных турнирах). На втором месте Марта Костюк, которой этот сезон принес – $797,983 призовых (из них $129,346 в парных турнирах).

Топ–5 украинок по призовым в этом сезоне (одиночный и парный разряд):

Ангелина Калинина – $892,767 Марта Костюк – $797,983 Людмила Киченок – $477,806 Леся Цуренко – $461,315 Даяна Ястремская – $485,220

Среди украинских теннисистов больше всех на корте заработал Илья Марченко – $80,035, из которых $4,041 в парных турнирах. На втором месте Виталий Сачко – $78,620 ($7,492 в паре).

Топ–5 украинцев по призовым в этом сезоне (одиночный и парный разряд):

Илья Марченко – $80,035 Виталий Сачко – $78,620 Денис Молчанов – $55,146 Алексей Крутых – $45,047 Олег Приходько – $30,871

В мужском туре лидером по количеству призовых стал Новак Джокович – $9,934,582. Отметим, что серб за победу на Итоговом чемпионате получил рекордные призовые в истории тенниса.

У женщин больше всех на корте заработала Ига Свентек – $9,875,525.

В общей сложности 97 игроков заработали в этом году более миллиона долларов призовых – 58 у мужчин и 39 у женщин.