Это рекорд. Известно, сколько заработал Джокович на Итоговом турнире ATP
Больше в мужском туре за один турнир еще не получал никто
Сербский теннисист Новак Джокович стал чемпионом Итогового турнира ATP в Турине, впервые за семь лет завоевав этот титул.
Экс-лидер мирового рейтинга прошел всю дистанцию без поражений и заработал максимально возможную сумму – 4 740 300 долларов. Это рекордная выплата для мужского тура.
К примеру, победительница Итогового турнира WTA заработала 470 000 долларов.
Отметим, что общая сумма призовых Джоковича за карьеру составила $164,691,308. Больше непосредственно на корте не зарабатывал никто в истории.
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