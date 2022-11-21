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ATP
21 ноября 2022, 13:00 | Обновлено 21 ноября 2022, 13:01
495
0

Это рекорд. Известно, сколько заработал Джокович на Итоговом турнире ATP

Больше в мужском туре за один турнир еще не получал никто

21 ноября 2022, 13:00 | Обновлено 21 ноября 2022, 13:01
495
0
Это рекорд. Известно, сколько заработал Джокович на Итоговом турнире ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович стал чемпионом Итогового турнира ATP в Турине, впервые за семь лет завоевав этот титул.

Экс-лидер мирового рейтинга прошел всю дистанцию без поражений и заработал максимально возможную сумму – 4 740 300 долларов. Это рекордная выплата для мужского тура.

К примеру, победительница Итогового турнира WTA заработала 470 000 долларов.

Отметим, что общая сумма призовых Джоковича за карьеру составила $164,691,308. Больше непосредственно на корте не зарабатывал никто в истории.

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Источник Sport.ua
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