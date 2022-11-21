Это рекорд. Известно, сколько заработал Джокович на Итоговом турнире ATP

Сербский теннисист Новак Джокович стал чемпионом Итогового турнира ATP в Турине, впервые за семь лет завоевав этот титул.

Экс-лидер мирового рейтинга прошел всю дистанцию без поражений и заработал максимально возможную сумму – 4 740 300 долларов. Это рекордная выплата для мужского тура.

К примеру, победительница Итогового турнира WTA заработала 470 000 долларов.

Отметим, что общая сумма призовых Джоковича за карьеру составила $164,691,308. Больше непосредственно на корте не зарабатывал никто в истории.