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  4. Заменит Роналду? Звезда Нидерландов дал устное согласие на трансфер в МЮ
Англия
28 ноября 2022, 07:50 |
814
1

Заменит Роналду? Звезда Нидерландов дал устное согласие на трансфер в МЮ

Коди Гакпо не против продолжить карьеру в Англии

28 ноября 2022, 07:50 |
814
1
Заменит Роналду? Звезда Нидерландов дал устное согласие на трансфер в МЮ
Instagram. Коди Гакпо

Вингер нидерландского ПСВ Коди Гакпо дал устное согласие на трансфер в английский «Манчестер Юнайтед».

Гакпо приехал вместе с Нидерландами на ЧМ-2022 по футболу в Катар. В двух стартовых матчах он отметился по одному забитому голу: вначале он поразил ворота Сенегала, а затем отличился в игре с Эквадором.

К Гакпо давно проявляют интерес топ-клубы, в частности «МЮ». Сообщается, что «красные дьяволы» уже сумели договориться о будущем трансфере с игроком, получив устное согласие от него.

«МЮ» заплатит ПСВ 60 миллионов евро. Сам же игрок получит пятилетний контракт. В текущем сезоне Гакпо забил за клуб из Эйндховена 13 голов и сделал 17 ассистов в 24 матчах.

Отметим, что ранее «МЮ» покинул звездный португалец Криштиану Роналду.

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Віталій Яценко
Дуже стабільний менеджер тен Хаг. МЮ дуже скоро буде грати одними гравцями з його чемпіонату. Тімбер, Найджел де Йонг, Кокчу, Альварез. Працює людина на футбол Нідерландів. А Глейзери платять, б'ють трансферні рекорди...
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