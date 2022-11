Заменит Роналду? Звезда Нидерландов дал устное согласие на трансфер в МЮ

Вингер нидерландского ПСВ Коди Гакпо дал устное согласие на трансфер в английский «Манчестер Юнайтед».

Гакпо приехал вместе с Нидерландами на ЧМ-2022 по футболу в Катар. В двух стартовых матчах он отметился по одному забитому голу: вначале он поразил ворота Сенегала, а затем отличился в игре с Эквадором.

К Гакпо давно проявляют интерес топ-клубы, в частности «МЮ». Сообщается, что «красные дьяволы» уже сумели договориться о будущем трансфере с игроком, получив устное согласие от него.

«МЮ» заплатит ПСВ 60 миллионов евро. Сам же игрок получит пятилетний контракт. В текущем сезоне Гакпо забил за клуб из Эйндховена 13 голов и сделал 17 ассистов в 24 матчах.

Отметим, что ранее «МЮ» покинул звездный португалец Криштиану Роналду.

