Заменит Роналду? Звезда Нидерландов дал устное согласие на трансфер в МЮ
Коди Гакпо не против продолжить карьеру в Англии
Вингер нидерландского ПСВ Коди Гакпо дал устное согласие на трансфер в английский «Манчестер Юнайтед».
Гакпо приехал вместе с Нидерландами на ЧМ-2022 по футболу в Катар. В двух стартовых матчах он отметился по одному забитому голу: вначале он поразил ворота Сенегала, а затем отличился в игре с Эквадором.
К Гакпо давно проявляют интерес топ-клубы, в частности «МЮ». Сообщается, что «красные дьяволы» уже сумели договориться о будущем трансфере с игроком, получив устное согласие от него.
«МЮ» заплатит ПСВ 60 миллионов евро. Сам же игрок получит пятилетний контракт. В текущем сезоне Гакпо забил за клуб из Эйндховена 13 голов и сделал 17 ассистов в 24 матчах.
Отметим, что ранее «МЮ» покинул звездный португалец Криштиану Роналду.
🚨| Gakpo deal is setup.— Ross Harwood (@RossHarwood_) November 27, 2022
He’s verbally agreed to join Man Utd in January. 5 year contract.
€60m approx deal with PSV. Green light from both sides to complete a deal, with player wanting Premier League football#mufc
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте
Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре