Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тен Хаг знает, кем заменить Роналду
Англия
27 ноября 2022, 11:15 | Обновлено 27 ноября 2022, 11:17
938
0

Тен Хаг знает, кем заменить Роналду

Наставник «Манчестер Юнайтед» думает о перспективах

27 ноября 2022, 11:15 | Обновлено 27 ноября 2022, 11:17
938
0
Тен Хаг знает, кем заменить Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет в зимнее межсезонье подписать нападающего, который станет заменой португальцу Криштиану Роналду, который не так давно покинул коллектив в статусе свободного агента.

Сообщается, что нидерландец следит за португальцем Рафаэлом Леау из «Милана» и форвардом ПСВ Коди Гакпо.

Как известно, и Леау (Португалия), и Гакпо (Нидерланды) сейчас находятся в расположении своих сборных на ЧМ-2022.

По теме:
За кем из молодых игроков следить на ЧМ-2022
Из АПЛ в УПЛ. Английский клуб хочет отправить украинца на родину
Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика
Эрик тен Хаг Рафаэл Леау Коди Гакпо Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси и Мбаппе тащат свои сборные, Динамо вернулось на круги своя
Футбол | 27 ноября 2022, 05:55 1
Месси и Мбаппе тащат свои сборные, Динамо вернулось на круги своя
Месси и Мбаппе тащат свои сборные, Динамо вернулось на круги своя

Главные новости за 26 ноября на Sport.ua

Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
Футбол | 26 ноября 2022, 22:19 6
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра

Португальский форвард из-за конфликта с тренером покинул «Ман Юнайтед»

Сельский футбол в УПЛ: Ингулец на домашнем болоте выиграл у Вереса
Футбол | 26.11.2022, 14:53
Сельский футбол в УПЛ: Ингулец на домашнем болоте выиграл у Вереса
Сельский футбол в УПЛ: Ингулец на домашнем болоте выиграл у Вереса
Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022
Футбол | 26.11.2022, 17:03
Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022
Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022
Олег МОЗИЛЬ: «Бог мне помог в игре с Динамо»
Футбол | 27.11.2022, 09:53
Олег МОЗИЛЬ: «Бог мне помог в игре с Динамо»
Олег МОЗИЛЬ: «Бог мне помог в игре с Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЗЕЛЕНСКИЙ обвинил Виталия Кличко: «Профанацию никто не простит»
ЗЕЛЕНСКИЙ обвинил Виталия Кличко: «Профанацию никто не простит»
26.11.2022, 03:59 46
Война
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
25.11.2022, 21:40
Футбол
Диллиан Уайт с трудом по очкам выиграл у Франклина. И будет биться с Джошуа
Диллиан Уайт с трудом по очкам выиграл у Франклина. И будет биться с Джошуа
27.11.2022, 01:23 5
Бокс
Излюбленные грабли. Динамо не смогло вскрыть оборону Металлиста 1925
Излюбленные грабли. Динамо не смогло вскрыть оборону Металлиста 1925
26.11.2022, 15:58 84
Футбол
Футболистам Саудовской Аравии подарили машины за победу над Аргентиной
Футболистам Саудовской Аравии подарили машины за победу над Аргентиной
25.11.2022, 17:21 6
Футбол
Без россиян и с фундаментальными реформами. Превью сезона в лыжных гонках
Без россиян и с фундаментальными реформами. Превью сезона в лыжных гонках
25.11.2022, 10:59
Зимние виды
Уникальное событие. Матч Аргентина – Мексика практически вошел в историю
Уникальное событие. Матч Аргентина – Мексика практически вошел в историю
27.11.2022, 05:30 7
Футбол
Стал известен состав женской сборной Украины на первый этап Кубка мира
Стал известен состав женской сборной Украины на первый этап Кубка мира
26.11.2022, 11:55
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности