Англия27 ноября 2022, 11:15 | Обновлено 27 ноября 2022, 11:17
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Тен Хаг знает, кем заменить Роналду
Наставник «Манчестер Юнайтед» думает о перспективах
27 ноября 2022, 11:15 | Обновлено 27 ноября 2022, 11:17
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет в зимнее межсезонье подписать нападающего, который станет заменой португальцу Криштиану Роналду, который не так давно покинул коллектив в статусе свободного агента.
Сообщается, что нидерландец следит за португальцем Рафаэлом Леау из «Милана» и форвардом ПСВ Коди Гакпо.
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Как известно, и Леау (Португалия), и Гакпо (Нидерланды) сейчас находятся в расположении своих сборных на ЧМ-2022.
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