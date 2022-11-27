Тен Хаг знает, кем заменить Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет в зимнее межсезонье подписать нападающего, который станет заменой португальцу Криштиану Роналду, который не так давно покинул коллектив в статусе свободного агента.

Сообщается, что нидерландец следит за португальцем Рафаэлом Леау из «Милана» и форвардом ПСВ Коди Гакпо.

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Как известно, и Леау (Португалия), и Гакпо (Нидерланды) сейчас находятся в расположении своих сборных на ЧМ-2022.