Манчестер Юнайтед нашел замену Роналду в Серии А

«Манчестер Юнайтед» приступил к поискам нового форварда после того, как клуб расторг контракт с Криштиану Роналду.

Главным претендентом на замену Роналду называется форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Проблемой является высокая стоимость трансфера: итальянский клуб требует за игрока 100 миллионов евро, МЮ платить такие деньги не готов. Переговоры между клубами еще не начались.

Альтернативой Осимхену является форвард французского «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид.