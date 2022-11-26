Манчестер Юнайтед нашел замену Роналду в Серии А
Клуб может подписать Виктора Осимхена из «Наполи»
«Манчестер Юнайтед» приступил к поискам нового форварда после того, как клуб расторг контракт с Криштиану Роналду.
Главным претендентом на замену Роналду называется форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Проблемой является высокая стоимость трансфера: итальянский клуб требует за игрока 100 миллионов евро, МЮ платить такие деньги не готов. Переговоры между клубами еще не начались.
Альтернативой Осимхену является форвард французского «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жан-Филипп Крассо не собирается продолжать карьеру в киевском клубе
Вингер «Динамо» может продолжить карьеру в ПСВ