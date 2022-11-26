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  4. Манчестер Юнайтед нашел замену Роналду в Серии А
Англия
26 ноября 2022, 13:59 |
1057
1

Манчестер Юнайтед нашел замену Роналду в Серии А

Клуб может подписать Виктора Осимхена из «Наполи»

26 ноября 2022, 13:59 |
1057
1
Манчестер Юнайтед нашел замену Роналду в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

«Манчестер Юнайтед» приступил к поискам нового форварда после того, как клуб расторг контракт с Криштиану Роналду.

Главным претендентом на замену Роналду называется форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Проблемой является высокая стоимость трансфера: итальянский клуб требует за игрока 100 миллионов евро, МЮ платить такие деньги не готов. Переговоры между клубами еще не начались.

Альтернативой Осимхену является форвард французского «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид.

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Viktor Tarator
ещё минус 100 лямов а результата не будет
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