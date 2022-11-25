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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси на 6 лет продлил контракт с защитником
Англия
25 ноября 2022, 18:19 |
688
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси на 6 лет продлил контракт с защитником

Трево Чалоба надолго останется в клубе

25 ноября 2022, 18:19 |
688
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси на 6 лет продлил контракт с защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Трево Чалоба

«Челси» официально сообщил о продлении контракта с центральным защитником Трево Чалоба. Новое соглашение с 23-летним англичанином рассчитано на шесть лет – до лета 2028 года.

Чалоба является воспитанником академии «Челси». В нынешнем сезоне на его счету 14 матчей за лондонский клуб во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 22 миллиона евро.

Ранее «Челси» отказался от идеи подписать контракт с Криштиану Роналду.

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Челси Трево Чалоба продление контракта
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Источник ФК Челси
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