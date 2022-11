ОФИЦИАЛЬНО. Челси на 6 лет продлил контракт с защитником

«Челси» официально сообщил о продлении контракта с центральным защитником Трево Чалоба. Новое соглашение с 23-летним англичанином рассчитано на шесть лет – до лета 2028 года.

Чалоба является воспитанником академии «Челси». В нынешнем сезоне на его счету 14 матчей за лондонский клуб во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 22 миллиона евро.

Ранее «Челси» отказался от идеи подписать контракт с Криштиану Роналду.

